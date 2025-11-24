Unfall auf Gassi-Runde: Ängstliche Hündin in Dresden entlaufen
Dresden - Eine Gassi-Runde am Samstagabend endete für ein Paar aus Dresden in großer Sorge: Ihre kleine Hündin Yuki (2) wurde durch den Sturz ihres Besitzers aufgeschreckt und ist weggelaufen. Seitdem wird sie schmerzlich vermisst.
Wie der Besitzer auf TAG24-Anfrage mitteilte, sollte es gegen 22 Uhr eine ganz normale Runde auf der Köpckestraße in der Neustadt werden. Doch auf Höhe des Museums für Sächsische Volkskunst streifte offenbar ein Radfahrer den Hundehalter, sodass er zu Boden stürzte und leicht mit dem Kopf aufprallte.
Erschrocken von dem Vorfall, flitzte die kleine Terrier-Mischlingshündin Yuki davon - in Richtung Elbe.
Der Besitzer erklärte gegenüber TAG24: "Ich bin dann selber eine ganze Weile panisch auf den Elbwiesen herumgelaufen, bis ich die Polizei mithilfe einer Passantin rufen konnte."
Laut Polizei wurde der Vierbeiner zuletzt an der Bautzner Straße, in Höhe der Waldschlößchenbrücke, gesehen. Von dort aus sei Yuki in ein angrenzendes Waldstück gelaufen.
Wer Yuki gesehen hat, soll die Besitzer umgehend informieren
Die Besitzer vermuten, dass sich die zweijährige Hündin mittlerweile zwischen der Bautzner Straße und der Elbe rund um Schloss Eckberg aufhält. Es sei jedoch auch möglich, dass sie bereits in die Dresdner Heide gelangt ist.
"Sie trägt ein pinkes Geschirr, ein pinkes Halsband und laut der letzten Sichtung war die pinke Leine noch am Geschirr befestigt", so der Hundehalter gegenüber TAG24.
Da Yuki scheu ist, bitten die Halter darum, nicht auf sie zu zurennen. Stattdessen sollte man langsam und seitlich auf sie zugehen, falls man sie entdeckt.
Die Besitzer machen sich große Sorgen und hoffen auf Hinweise, da die Polizei die Suche nach der Hündin inzwischen eingestellt hat.
Wer Yuki gesehen oder Informationen zu ihrem Aufenthaltsort hat, wird gebeten, sich unter 017644565593 oder 01702977473 bei ihren Haltern zu melden.
Titelfoto: Bildmontage: privat