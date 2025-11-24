Unfall auf Gassi-Runde: Ängstliche Hündin in Dresden entlaufen

Dresden - Eine Gassi-Runde am Samstagabend endete für ein Paar aus Dresden in großer Sorge: Ihre kleine Hündin Yuki (2) wurde durch den Sturz ihres Besitzers aufgeschreckt und ist weggelaufen. Seitdem wird sie schmerzlich vermisst.

Yuki wurde zuletzt an der Bautzner Straße in Höhe der Waldschlößchenbrücke gesehen, könnte inzwischen aber auch schon bis in die Dresdner Heide gelangt sein. © privat

Wie der Besitzer auf TAG24-Anfrage mitteilte, sollte es gegen 22 Uhr eine ganz normale Runde auf der Köpckestraße in der Neustadt werden. Doch auf Höhe des Museums für Sächsische Volkskunst streifte offenbar ein Radfahrer den Hundehalter, sodass er zu Boden stürzte und leicht mit dem Kopf aufprallte.

Erschrocken von dem Vorfall, flitzte die kleine Terrier-Mischlingshündin Yuki davon - in Richtung Elbe.

Der Besitzer erklärte gegenüber TAG24: "Ich bin dann selber eine ganze Weile panisch auf den Elbwiesen herumgelaufen, bis ich die Polizei mithilfe einer Passantin rufen konnte."

Laut Polizei wurde der Vierbeiner zuletzt an der Bautzner Straße, in Höhe der Waldschlößchenbrücke, gesehen. Von dort aus sei Yuki in ein angrenzendes Waldstück gelaufen.