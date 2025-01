"Von der Hölle in den Himmel": Zufall verändert Leben von Hund Teddy für immer

Tierheim-Hund Teddy hat nach nur zwei Wochen ein tolles Zuhause gefunden. © Instagram/tierheim_dellbrueck

Denn wie es am Donnerstag auf dem Instagram-Kanal des Tierheims hieß, hat der freundliche Vierbeiner tatsächlich bereits ein neues Zuhause bei einer lieben Tierfreundin gefunden - und das nach gerade mal zwei Wochen!

"Von der Hölle in den Himmel in kürzester Zeit", erklärten die Mitarbeiter daher in ihrem neuesten Beitrag, in dem ihr ehemaliger Schützling die Hauptrolle spielte.

Wie es das Schicksal wollte, hatte Teddy sein neues Frauchen gleich nach seiner Ankunft im Tierheim getroffen, allerdings rein zufällig. Denn weil der Vierbeiner den Tierrettern zuvor samt einer stinkenden Filzplatte übergeben worden war, wurde Teddy als erste Amtshandlung zu einem Hundefriseur gebracht, der dem Hund eine neue Frisur verpasste.

Genau dort traf der Mischling dann auf "eine nette Kundin, deren Hund gerade verstorben war", schilderte das Tierheim. Und die zutrauliche Fellnase verdrehte der Dame in Sekundenschnelle den Kopf!