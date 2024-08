Von der Hölle ins Paradies: Hündin entkommt Folterkeller und findet Traumzuhause

Österreich - Im September vergangenen Jahres machte die Polizei bei einer Hausdurchsuchung in Ansfelden eine schreckliche Entdeckung. Man fand über 40 Hunde, völlig verwahrlost und abgemagert in einem Keller. In ihren engen Käfigen konnten sie sich kaum bewegen. Hündin "Simsalabim" war eine von ihnen, glücklicherweise gibt es für sie ein Happy End.