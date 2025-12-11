Vorbesitzer strichen ihn einfach aus ihrem Leben: Gibt es für Frairo noch ein Happy End?
Frankfurt am Main - Ein kleiner Rüde sitzt im Frankfurter Tierheim und wirkt, als würde er noch immer auf jemanden warten. Doch die Besitzer von Frairo werden nicht mehr kommen, sie haben ihn herzlos ausgesetzt und nun muss er darauf hoffen, bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.
Gefunden wurde Frairo mitten in Frankfurt, ohne Hinweis auf frühere Besitzer, komplett auf sich alleine gestellt.
Tage vergehen, Wochen, doch niemand meldet sich, niemand vermisst den süßen Pinscher-Mix. Offenbar wurde er einfach aus dem Leben seiner Menschen gestrichen.
Für das Tierheim ist dies schwer nachvollziehbar, denn Frairo zeigt sich als ausgesprochen freundlicher und unkomplizierter Hund.
Anfang 2024 geboren, voller Energie und doch sehr anhänglich, bringt er viel mit, was sich viele Menschen wünschen.
Ein junger Vierbeiner, der mit Begeisterung lernt und sich eng an seine Menschen bindet. Frairo wäre auch ideal für Hundeanfänger, die sich zum ersten Mal auf vier Pfoten einlassen möchten.
Frairo ist ein toller Junghund mit viel Potenzial
Im Tierheim zeigt Frairo sich von seiner besten Seite: Er ist stubenrein, läuft schon gut an der Leine und blüht bei ausgedehnten Spaziergängen richtig auf.
Draußen erkundet er neugierig seine Umgebung, spielt ausgelassen mit Menschen und Hunden und genießt jede Streicheleinheit.
Mit Artgenossen versteht er sich prima, sogar mit Katzen zeigt er sich verträglich. Ein echter Teamplayer, der sicher nichts gegen einen netten Hundekumpel im neuen Zuhause hätte.
Kinder dürfen gerne im Haushalt leben, sollten aber alt genug sein, um zu verstehen, dass ein kleiner Hund kein Spielzeug ist.
Ob Frairo bisher schon gewohnt war, allein zu bleiben oder im Auto mitzufahren, ist unbekannt. Bei seinem Wesen stehen die Chancen allerdings gut, dass er mit Geduld und Liebe schnell lernt, was im Alltag wichtig ist.
Wer kann Frairo ein liebevolles Für-immer-Zuhause bieten?
Die Verantwortlichen des Tierschutzvereins Frankfurt am Main hoffen nun sehnlichst darauf, dass sich eine vertrauenswürdige Person oder Familie für den verschmusten Sonnenschein findet.
Interessenten, die Frairo ein geborgenes und stabiles Zuhause bieten können, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.