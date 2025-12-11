Vorbesitzer strichen ihn einfach aus ihrem Leben: Gibt es für Frairo noch ein Happy End?

Frankfurt am Main - Ein kleiner Rüde sitzt im Frankfurter Tierheim und wirkt, als würde er noch immer auf jemanden warten. Doch die Besitzer von Frairo werden nicht mehr kommen, sie haben ihn herzlos ausgesetzt und nun muss er darauf hoffen, bald ein liebevolles neues Zuhause zu finden.

Frairos Alter konnte aufgrund der Umstände seines Auffindens nur geschätzt werden. Er ist circa Anfang 2024 geboren und damit etwas mehr als ein Jahr alt. © Montage: Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Gefunden wurde Frairo mitten in Frankfurt, ohne Hinweis auf frühere Besitzer, komplett auf sich alleine gestellt.

Tage vergehen, Wochen, doch niemand meldet sich, niemand vermisst den süßen Pinscher-Mix. Offenbar wurde er einfach aus dem Leben seiner Menschen gestrichen.

Für das Tierheim ist dies schwer nachvollziehbar, denn Frairo zeigt sich als ausgesprochen freundlicher und unkomplizierter Hund.

Anfang 2024 geboren, voller Energie und doch sehr anhänglich, bringt er viel mit, was sich viele Menschen wünschen.

Ein junger Vierbeiner, der mit Begeisterung lernt und sich eng an seine Menschen bindet. Frairo wäre auch ideal für Hundeanfänger, die sich zum ersten Mal auf vier Pfoten einlassen möchten.