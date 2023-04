Vorbildlicher Hund Trinny ist zur Stelle, wenn Leute ihren Müll nicht entsorgen

Border Collie Trinny wurde beigebracht, Müll aufzusammeln und in den Abfalleimer zu werfen. © Bildmontage: Facebook Screenshot Alanna Jackson, Instagram Screenshot 4theloveofdogglasgows Profilbild 4theloveofdogglasgow

Gegenüber BBC schildert Besitzerin Alanna Jackson, dass dazu nur ein wenig Training nötig gewesen sei und sie aus der Not eine Tugend mache.

Die Schottin berichtet, dass in den Parks, wo sie mit ihrem Vierbeiner spazieren ging, immer viel Müll herumgelegen hätte.

"Wenn sie kein Spielzeug hat, hebt sie manchmal eine Flasche statt eines Spielzeugs auf und versucht, mich zu ermutigen, es für sie zu werfen", erzählt Jackson.

Und im Zuge solcher Spielereien habe sie dem Border Collie beigebracht, den Müll ordentlich im Eier zu entsorgen.

Während des Lockdowns sollen Anwohner in Clydebank noch regelmäßig an Aufräumaktionen teilgenommen haben, mittlerweile liege jedoch wieder reichlich Unrat auf Wegen und Wiesen.

Deshalb lud Alanna Jackson ein Video vom aufräumenden Border Collie hoch, das in den sozialen Medien Aufmerksamkeit erregte.

Von der Hundetrainingsorganisation "Do More With Your Dog", erhielt das Tier ein Experten-Zertifikat für sein umweltfreundliches Verhalten.