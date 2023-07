"Wanderpokal" Pitchi sucht sein Glück, doch ein Problem erschwert alles

Mainz - Kleines Kerlchen, großer Charakter: So oder so ähnlich lässt sich Mischlingsrüde Pitchi von seinen derzeitigen Betreuern im Tierheim im rheinland-pfälzischen Mainz beschreiben. Die Fellnase hatte es in ihrem bisherigen Leben alles andere als schön. Für Interessenten gilt es jedoch einige Dinge zu beachten.