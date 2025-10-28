Was Besitzer diesem Hündchen angetan haben, ist einfach nur gemein

Bergheim - Vor einiger Zeit nahm das Tierheim Bergheim bei Köln mit Hündchen Frauke eine kleine Vierbeinerin bei sich auf, die bei ihren vorigen Besitzern ein erbärmliches Leben führen musste. Jetzt ist die Fellnase zum Glück in Sicherheit und hofft inständig auf einen Neuanfang.

Frauke wurde zusammen mit 22 (!) weiteren Yorkshire Terriern aus schlechter Haltung befreit. © Bildmontage: Tierheim Bergheim/Website

Wie manche Menschen mit ihren Vierbeinern umgehen, darüber können Tierfreunde nur mit dem Kopf schütteln - so auch im Falle von Yorkshire-Terrier-Hündin Frauke, die vor einer Weile zusammen mit unfassbaren 22 weiteren Hunden sichergestellt wurde und im Tierheim landete.

Wie die Bergheimer Tierretter auf ihrer Website berichteten, waren die 23 Yorkies dabei in einem "absolut erbärmlichen Zustand" in der Einrichtung eingetroffen. "Ihre Krallen waren lang, ihr Fell war verfilzt – sie hatten im Dreck gelebt", beschrieben die Mitarbeiter den katastrophalen Gesundheitszustand der Fellnasen.

Besonders tragisch: Keiner der Rassehunde war vermutlich je Gassi geführt worden - dabei ist ein Spaziergang für die Vierbeiner viel mehr als nur die Gelegenheit, ihr Geschäft zu erledigen. Es erfüllt ihre grundlegenden Bedürfnisse, sowohl körperlich als auch geistig und sozial.

Dementsprechend hat Frauke in ihrem dreijährigen Leben nicht viel von der Welt kennengelernt, kennt es nicht, angeleint an der frischen Luft unterwegs zu sein und ist auch noch nicht stubenrein.