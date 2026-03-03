Was Dackel mit Sofa macht, lässt Frauchen Bauklötze staunen

Singapur - Draufgepullert oder angeknabbert? Oh nein, Dackel-Dame Hershey bohrt deutlich dickere Bretter. Die Fellnase aus Singapur hat mit dem Sofa ihres Frauchens nämlich ein bedeutend größeres Projekt durchgezogen. Mei Kit versuchte zwar mehrfach, die freche Hündin aufzuhalten, gab am Ende aber auf. Als sie das Endresultat sah, staunte sie allerdings Bauklötze. Auf TikTok herrscht indessen überwiegend Gelächter.

Was hat denn Dackel-Dame Hershey hier mit dem Sofa angestellt? © Collage: Screenshots/Instagram/@hershey.chocodog

In einem viralen Video ist seit dem vergangenen Monat zu sehen, was Hershey sich gegen den Willen ihrer Besitzerin geleistet hat: ein eigenes Refugium im Sofa!

Zunächst hat sie sich an einer Ecke einen Eingang zurechtgebissen, danach alles hübsch eingerichtet. So hausen neben der Dackel-Dame auch noch viele ihrer Kuscheltiere in der Höhle.

Über so viel Willenskraft und Einfallsreichtum können sich die TikTok-User köstlich amüsieren. Angeheizt wird das Publikum zusätzlich durch Meis Kommentar, in dem unter anderem steht: "Ich wette, euer Hund kann das nicht."

1,7 Millionen Klicks sind seit der Veröffentlichung zusammengekommen, dazu mehr als 100.000 Likes.

In einem Interview mit Newsweek erklärte Hersheys Frauchen diese Woche, wie die Lage rund um ihr Sofa überhaupt so "eskalieren" konnte.