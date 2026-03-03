Was Dackel mit Sofa macht, lässt Frauchen Bauklötze staunen
Singapur - Draufgepullert oder angeknabbert? Oh nein, Dackel-Dame Hershey bohrt deutlich dickere Bretter. Die Fellnase aus Singapur hat mit dem Sofa ihres Frauchens nämlich ein bedeutend größeres Projekt durchgezogen. Mei Kit versuchte zwar mehrfach, die freche Hündin aufzuhalten, gab am Ende aber auf. Als sie das Endresultat sah, staunte sie allerdings Bauklötze. Auf TikTok herrscht indessen überwiegend Gelächter.
In einem viralen Video ist seit dem vergangenen Monat zu sehen, was Hershey sich gegen den Willen ihrer Besitzerin geleistet hat: ein eigenes Refugium im Sofa!
Zunächst hat sie sich an einer Ecke einen Eingang zurechtgebissen, danach alles hübsch eingerichtet. So hausen neben der Dackel-Dame auch noch viele ihrer Kuscheltiere in der Höhle.
Über so viel Willenskraft und Einfallsreichtum können sich die TikTok-User köstlich amüsieren. Angeheizt wird das Publikum zusätzlich durch Meis Kommentar, in dem unter anderem steht: "Ich wette, euer Hund kann das nicht."
1,7 Millionen Klicks sind seit der Veröffentlichung zusammengekommen, dazu mehr als 100.000 Likes.
In einem Interview mit Newsweek erklärte Hersheys Frauchen diese Woche, wie die Lage rund um ihr Sofa überhaupt so "eskalieren" konnte.
Virales Instagram-Video zeigt kurioses "Großprojekt" der Hündin
"Ihr 'Langzeitprojekt', ein Loch in unsere Couch zu buddeln, dauerte einige Monate", sagte Kit dem US-Magazin. "Es begann damit, dass sie am Stoff knabberte, und langsam, aber stetig knabberte sie immer tiefer, bis ein Loch entstanden war", fügte das Frauchen hinzu.
All ihre Versuche, das Sofa-Projekt zu stoppen, seien gescheitert, erklärte die Immobilienmaklerin. "Zuerst war ich ziemlich verärgert. Aber schließlich akzeptierte ich, dass dies ihr Meisterwerk war."
Dabei macht Hershey im ersten Moment gar nicht den Eindruck, derart verbissen zu sein - in diesem Fall sogar wortwörtlich.
Doch Mei Kit konnte da nur abwinken: "Jeder, der sie trifft, hält sie normalerweise für ein süßes, zierliches Mädchen. Aber in Wirklichkeit ist sie sehr temperamentvoll und unglaublich zielstrebig."
Dennoch hat sich all der Ehrgeiz der Fellnase nicht dauerhaft bezahlt gemacht. Denn ihre Besitzerin hat inzwischen härtere Maßnahmen ergriffen und eine neue, deutlich robustere Couch angeschafft. Arme Hershey!
Titelfoto: Collage: Screenshots/Instagram/@hershey.chocodog