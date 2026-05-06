Was Dackel mitten in Frauchens Stream macht, lässt reihenweise Herzen schmelzen

Großbritannien - Wer ist hier der Star: Twitch-Streamerin Lou oder Dackel-Dame Pea? Wer einen Blick auf die Videos des "Dream-Teams" aus Großbritannien wirft, hat die Antwort schnell parat. Spoiler: Obwohl der "Star" oft auf zwei Beinen unterwegs ist, hat Frauchen Lou das Nachsehen.

Dackel-Dame Pea und Frauchen Lou wissen beide, wie man das Publikum unterhält. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/poopernoodle_

Die junge Dame ist eigentlich dafür bekannt, auf Twitch vor laufender Kamera Games zu zocken. Doch da Pea in aller Regel auf einem "Podest" neben ihr sitzt, hat sie Lou schon oft den Rang abgelaufen.

Grund dafür ist eine Geste, mit der die Hündin reihenweise Herzen schmelzen lässt. Zuletzt war dies in einem viralen Hit zu sehen, der seit dem vergangenen Wochenende ein Millionenpublikum auf Instagram und Hunderttausende auf TikTok begeistert.

In dem kuriosen Video redet Besitzerin Lou gerade mit ihren Followern, als sich Pea auf die Hinterbeine stellt. Ihr Frauchen reißt daraufhin die Augen weit auf.

Ihre Dackel-Freundin bringt sie in diesem Moment mächtig aus dem Konzept. Aus diesem Grund hat die Gamerin dem Tier auch gleich etwas zu sagen.