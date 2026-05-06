Freundlicher Staff-Mix fühlt sich im Tierheim einsam: Wer kümmert sich um "Kampfschmuser" Yasko?

Frankfurt am Main - Für den knapp zwei Jahre alten, hübschen und überaus freundlichen "Kampfschmuser" Yasko sucht das Tierheim in Frankfurt ein neues Zuhause.

Yasko liebt es, mit seinen Menschen etwas zu unternehmen. Deshalb fühlt er sich im Tierheim leider auch ab und zu einsam. © Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung e.V.

Zwar zähle der Rüde als Staffordshire-Terrier-Mix zu den sogenannten Listenhunden, sei aber eben viel eher ein "Kampfschmuser" als ein Kampfhund, teilen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mit. Er besitze einen so unkomplizierten Charakter, dass er auch an ambitionierte Hunde-Anfänger vermittelt werden könne.

Der Rüde wurde leider aus Überforderung beim Tierheim abgegeben und viel gelernt habe er in seinem bisherigen Leben auch noch nicht. Laut Tierheim kenne er nur wenige Grundkommandos und auch seine Leinenführigkeit könne noch verbessert werden.

Da Yasko aber sehr neugierig und ebenso lernwillig sei, sollte dies bei einer entsprechenden Erziehung überhaupt kein Problem sein. Darüber hinaus liebe er es zu kuscheln und lange Spaziergänge zu unternehmen.

Er freue sich eben einfach darüber, seinen Menschen nahe zu sein und mit ihnen etwas zu unternehmen. Dementsprechend sei er auch immer sehr traurig, wenn er alleine in seinem Zwinger gelassen wird.