Was der Hund ihrer Tochter nach dessen Tod macht, bricht der Mutter das Herz

Die Hündin und das Mädchen, bei dem Zerebralparese und eine Störung des Gehörs diagnostiziert wurden, hatten von Anfang an eine starke Bindung aufgebaut. "Sie war nicht nur Arianas Hund – sie war ihre beste Freundin", schreibt die US-Amerikanerin.

In einem Video , was auf Instagram mehrere Millionen Mal angeklickt worden ist, filmte Arianas Mutter, wie es dem Vierbeiner jetzt - über ein Jahr nach dem Tod ihrer Tochter geht.

Die kleine Ariana, die unter Zerebralparese und einer Störung des Gehörs litt, verstarb 2024. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/arianaryefoundation

Als Ariana starb, waren sowohl ihre Eltern als auch Hündin Bella im Urlaub gewesen. Obwohl die Familie das Tier zur Aufbahrung mitnahm, um auch dem Vierbeiner eine vernünftige Verabschiedung zu ermöglichen, scheint Bella noch immer auf Arianas Rückkehr zu warten.

So liegt das zwölfjährige Tier laut seiner Besitzerin jeden Tag im Bett des verstorbenen Mädchens. "Normalerweise lasse ich sie in Ruhe. Oder komme rein, wenn ich mit Ariana reden will", erklärt die Mutter gegenüber Newsweek. Sie bezeichnet die kleine Hündin sogar als Arianas Seelenverwandte.

Natürlich versuchen die US-Amerikaner das Tier so gut es geht zu trösten, doch sie wissen, dass sie Arianas Rolle im Leben der Hündin nie ersetzen können.

Da das Tier bereits ein hohes Alter erreicht hat, hoffen Arianas Eltern, dass Bella im Himmel mit ihrer besten Freundin wiedervereint wird.