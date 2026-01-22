Was Hund mit Kater im Katzenklo tut, sorgt für Staunen: "Ist das real?"
USA - Australian Shepherd Promise und Kater Whisper gibt es wirklich. Versprochen! Die ungleichen Tiere leben mit ihrem Frauchen Mary in den USA. Dort pflegen die Fellnasen ein Hobby, das in den sozialen Medien für Staunen sorgt. Ein Blick in die Kommentarspalte auf TikTok macht es deutlich: "Ist das real?", will eine Userin wissen.
Der Clip ist seit Mitte Januar auch auf Instagram abrufbar, wo er seitdem elf Millionen Klicks abgeräumt hat. Grund dafür ist die erstaunliche "Performance" der Vierbeiner.
So zieht Hunde-Dame Promise ihren Kater-Kumpel Whisper in dem Clip mehrfach in dessen Katzenklo einen kleinen Hügel hinauf, um ihn dann mit einem Stoß darin Schlitten fahren zu lassen - was echt gut klappt!
Das Ganze ist alles andere als ein Zufallsprodukt. Denn Hund und Katze wiederholen das kuriose Prozedere. Kein Wunder, dass sich manch einer an dieser Stelle fragt, ob KI dahintersteckt.
Doch dem ist nicht so, wie das Frauchen der Fellfreunde diese Woche in einem Interview mit The Dodo verraten hat.
Darin erklärte sie dem Tiermagazin, wie es zu all dem kommen konnte.
Virales Instagram-Video zeigt erstaunliche Interaktion von Hund und Katze
Demnach hatte Mary zunächst nur mit Promise ihren Spaß beim Schlittenfahren. Die Hündin durfte einfach bei ihr mitfahren. Dann bemerkte die US-Amerikanerin jedoch, dass Promise den Schlitten freiwillig den Hügel wieder hochzog.
"Wir beschlossen, auch für Whisper einen Schlitten zu kaufen, nur für den Fall, dass er Interesse hätte", erzählte das Frauchen. Am Ende hätten sie aber nichts Passendes gefunden und einfach ein Katzenklo genommen.
Dann passierte es: "Promise schleifte ihn durchs ganze Haus", so Mary. Damit war der Grundstein gelegt. Schließlich durften sich beide Tiere draußen im Schnee ausprobieren, wo es zu dieser unglaublichen Interaktion kam.
Vor allem auf Instagram sorgt das entsprechende Video für Begeisterung: 1,1 Millionen Likes sind mittlerweile zusammengekommen.
Mary fasste es am Ende des Interviews treffend zusammen: "Promise und Whisper sind sehr eng miteinander verbunden."
Titelfoto: TikTok/Screenshot/my_aussie_gal