Was Hund mit Kater im Katzenklo tut, sorgt für Staunen: "Ist das real?"

USA - Australian Shepherd Promise und Kater Whisper gibt es wirklich. Versprochen! Die ungleichen Tiere leben mit ihrem Frauchen Mary in den USA. Dort pflegen die Fellnasen ein Hobby, das in den sozialen Medien für Staunen sorgt. Ein Blick in die Kommentarspalte auf TikTok macht es deutlich: "Ist das real?", will eine Userin wissen.

Was machen denn Kater Whisper und Australian Shepherd Promise da im Schnee? © TikTok/Screenshot/my_aussie_gal

Der Clip ist seit Mitte Januar auch auf Instagram abrufbar, wo er seitdem elf Millionen Klicks abgeräumt hat. Grund dafür ist die erstaunliche "Performance" der Vierbeiner.

So zieht Hunde-Dame Promise ihren Kater-Kumpel Whisper in dem Clip mehrfach in dessen Katzenklo einen kleinen Hügel hinauf, um ihn dann mit einem Stoß darin Schlitten fahren zu lassen - was echt gut klappt!

Das Ganze ist alles andere als ein Zufallsprodukt. Denn Hund und Katze wiederholen das kuriose Prozedere. Kein Wunder, dass sich manch einer an dieser Stelle fragt, ob KI dahintersteckt.

Doch dem ist nicht so, wie das Frauchen der Fellfreunde diese Woche in einem Interview mit The Dodo verraten hat.

Darin erklärte sie dem Tiermagazin, wie es zu all dem kommen konnte.