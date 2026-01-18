Was ist denn da los?! Mops "Lotti Schlotterbeck" bekommt GEZ-Brief

Köln - Der Beitragsservice von ARD und ZDF hat Lotti Schlotterbeck aus Köln einen Brief geschickt und dazu aufgefordert, sich zu melden. So weit, so gewöhnlich. Doch es gibt ein Problem: Bei Lotti Schlotterbeck handelt es sich nicht um einen Menschen, sondern um einen Mops.

Mops Lotti Schlotterbeck hat so gar keinen Bock auf Post vom Beitragsservice. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Die kuriose Story hat Lottis Besitzerin, die Autorin Emma Kane, auf dem Facebook-Kanal der Vierbeinerin geteilt. "Ich habe Post bekommen. Von der GEZ!! Ich soll als Hund Rundfunkgebühren bezahlen", heißt es zu einem Foto von dem Schreiben.

Die Fellnase ist empört: "Die ham se doch nicht mehr alle?! Ich zahl schon Hundesteuer und das allein find ich schon frech - was bitte ist mit den doofen Katzen??? Aber GEZ - das geht jetzt echt zu weit."

Einige Tage später hat Lotti ihrem Ärger daher Luft gemacht - und den Spieß kurzerhand umgedreht.

In einem Antwortschreiben an den Beitragsservice schreibt die Hündin: "Mit großer Verwunderung habe ich Ihr Schreiben erhalten und sehe mich gezwungen, einen schwerwiegenden Irrtum aufzuklären: Ich bin ein Hund. Konkret: Ein Mops. Vier Pfoten, ein Schwanz, keinerlei Verständnis für Verwaltungsprozesse."