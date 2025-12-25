Weihnachtssänger überraschen Golden Retriever: Seine Tanzeinlage ist zu süß

USA - Murphy, ein Golden Retriever aus den USA , liebt Weihnachten und vor allem die Weihnachtsmusik. Doch als mutiger Familienhund muss er natürlich seinen Pflichten nachgehen und potenzielle Einbrecher vom Haus der Familie fernhalten. Aber was, wenn die Unbekannten Weihnachts-Pullis tragen und dann auch noch Murphys Lieblings-Weihnachtslied spielen? Ein echtes Dilemma …

Golden Retriever Murphy weiß gar nicht wirklich, wohin mit sich und welchem Gefühl er nachgeben soll. Doch der besinnliche Geist der Weihnacht hat ihn doch zu sehr ergriffen. © Fotomontage: Screenshot: tiktok.com/@gofetch

Und genau in einer solchen Situation hält auch noch ausgerechnet Frauchen Megan die Kamera darauf und postet es zu allem Überfluss anschließend auf TikTok.

Vor der Tür des Hauses, in dem sie gemeinsam mit ihrem Freund und ihrem vierbeinigen Liebling Murphy wohnt, warteten eines Abends drei Weihnachtssänger - bewaffnet mit einer Posaune, zwei Rasseln und Weihnachtsmützen. Murphy stellte sich vor seine Mama, um sie vor den Unbekannten zu beschützen. Doch auf einmal fingen die drei an zu singen. Was sind das denn für komische Einbrecher?

Die Gruppe stimmt das Weihnachtslied "Jingle Bells" an! Das ist doch Murphys Lieblingslied an Weihnachten. Auf einmal fingen die Pfoten des tapferen Hundes an wie von selbst fröhlich zu tänzeln, auch ein gewisser Hüftschwung brachte den Rüden auf einmal aus dem Konzept - er muss doch schließlich seine Familie beschützen! Aber das Lied ist einfach zu schön.

Und genau dieser Zwiespalt zwischen Beschützerinstinkt und Weihnachtsstimmung ist dem Vierbeiner auch auf dem Video anzusehen.

Immer wieder dreht sich Murphy zu seiner Mama um und schaut sie verdutzt an - ganz so, als ob er fragen wollte: "Was passiert hier? Ich kann nicht verhindern, dass ich meine vier Tanzbeine schwinge!"