Weihnachtswunder für den "traurigsten Hund der Stadt": Nach Jahren im Tierheim findet er ein Zuhause!

London (Großbritannien) - Für einen Hund gab es in diesem Jahr ein wahres Weihnachtswunder! Nach zwei Jahren im Tierheim kann ein Dobermann endlich mit einer Familie feiern, die ihn über alles liebt.

Jake bereitete sich also schon auf sein drittes Weihnachten allein vor, als ein Paar auf seinen Zwinger in Englands Hauptstadt London aufmerksam wurde.

Da er an Dysplasie leidet und vom Tierheimpersonal behandelt wurde, galt er als zu anstrengend.

Wie Good News Network nun berichtete, hatte der Vierbeiner Angst vor anderen Hunden, fremden Menschen, Geräuschen und "so ziemlich allem".

"Der traurigste Hund in Warwickshire" war einst der Titel, den Hund Jake trug, nachdem er ganze 850 Tage im Tierheim verbracht hatte.

Die letzten zwei Jahre hat Jack in einem Tierheim in London verbracht. (Symbolbild) © 123RF/dabldy

John und Amanda wollten ihre Familie erweitern und begannen, sich um den Dobermann zu kümmern. Nach einigen Wochen des Trainings und der Therapie beschlossen sie, den einsamen Hund zu adoptieren!

"Wir sind so glücklich, Jake über die Feiertage in seinem neuen Zuhause zu haben. Jake wurde von den Mitarbeitern von Dogs Trust [dem Tierheim, Anm. d Red.] so sehr geliebt, und es war klar, wie viel Sorgfalt und Hingabe sie ihm während seiner Zeit dort entgegenbrachten", sagte Amanda.

Er habe sich wunderbar eingelebt, werde jeden Tag selbstbewusster und habe bereits neue Freunde gefunden, darunter den Postboten und einen Barkeeper, der ihm Leckerlis gibt.

"Jake hatte einige Herausforderungen zu bewältigen, aber wenn man sieht, wie er sein Selbstvertrauen aufbaut und sich an einem glücklichen Ort niederlässt, ist es all das wert", so eine Mitarbeiterin des Tierheims.