Weil ihre Hunde anschlugen: Frau blickt aus Fenster und kann nicht fassen, was sie da sieht

Austin (Texas) - Weil ihre Hunde anschlugen, schaute eine Frau aus Texas neugierig aus dem Fenster ihrer Ranch. Was sie dort entdeckte, brach ihr das Herz. Jemand hatte dort gleich mehrere Tiere ausgesetzt. Doch die Geschichte sollte dank ihr ein Happy End finden!

Beim Blick aus dem Fenster konnte die Anwohnerin nicht gleich erkennen, was sich da auf dem Feld vor ihrem Haus befand. Dann wurde aber klar: Jemand hatte dort Hundewelpen ausgesetzt. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/ emilyblincoe

Als Emily Blincoe am Mittwoch aus dem Fenster auf die Felder vor ihrem Haus in Austin blickte, hatte sie wohl mit vielem gerechnet, aber sicherlich nicht damit!

Aus der Ferne konnte sie nicht gleich identifizieren, was für schwarze Gestalten auf der Wiese umhersprangen. "Was ist das?", hört man die US-Amerikanerin in einem TikTok-Video verwundert fragen. "Sind das Vögel? Sind das kleine Stinktiere?"

Erst beim Näherkommen, wurde ihr klar, dass sich dort ein Wurf winziger Hundewelpen herumtrieb - in eisiger Kälte und völlig allein, ohne ihre Mutter!

Insgesamt fünf Babyhunde kamen auf sie zugestürmt, die offenbar zuvor von ihrem einstigen Besitzer einfach auf dem Feld ausgesetzt worden waren.

Weil es an jenem Tag gerade einmal Minus 6 Grad hatte, zögerte Emily nicht und brachte den Wurf sofort in ihre warme Garage, wo sie ihnen eine Decke auslegte und die Vierbeiner mit Futter versorgte.