Welpe legt Pfote auf schwer kranken Artgenossen: Was Frau dann erfährt, zerreißt ihr das Herz

Odessa (Ukraine) - Selbst für die hartgesottenen "Love Furry Friends" aus Odessa war diese Geschichte schwer zu ertragen. Die ukrainischen Tierschützer hatten einen Anruf wegen eines sterbenden Welpen bekommen, der dringend Hilfe brauchte. Vor Ort erfuhren sie, dass drei Hunde bereits gestorben waren, drei weitere aber noch lebten - die Anwohner hatten sie ignoriert. Unter den dreien war der Hund, der mit dem Tod rang.

Von den einst sechs Hunden lebten nur noch drei. Doch einer von ihnen rang mit dem Tod - sein Artgenosse legte ihm tröstend eine Pfote auf den Rücken. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Die armen Fellnasen saßen in einer Kiste. Einer der Hunde legte seine Pfote auf den sterbenden Artgenossen - womöglich, um ihm in seinen letzten Stunden noch etwas Nähe zu schenken.

Olena und ihre Kollegen beeilten sich, alle drei Vierbeiner zur Tierärztin zu bringen. Dort gab es die nächste Hiobsbotschaft: Sie alle litten am Caninen Parvovirus - es zerriss Olena das Herz.

Die meisten an Parvovirose erkrankten Tiere versterben bereits in den ersten zwei bis vier Tagen - oftmals trotz tiermedizinischer Betreuung. Überleben sie diese Zeit, steigen ihre Chancen, die Krankheit zu überstehen, jedoch deutlich.

Genau diesen Hoffnungsschimmer hatten auch die Love Furry Friends.

Bei dem schwächsten der drei Hunde mussten sie allerdings bald aufgeben - es war zu spät. Zwei Wochen später sah die Welt aber schon wieder anders aus.