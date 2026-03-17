Welpen in Park ausgesetzt: Was passiert, als Frau ihnen helfen will, geht so nahe

Irvine (Kalifornien/USA) - Was für ein schrecklicher Anblick: Drei winzige Welpen wurden im US-Bundesstaat Kalifornien einfach in einer Kiste inmitten eines Parks ausgesetzt.

Verängstigt versteckten sich die Hunde unter einem Busch. © Instagram/Screenshot/logans_legacy29

Glücklicherweise wurde ein Mann kurz darauf auch schon auf die Tiere aufmerksam. In der Hoffnung, ihnen zu helfen, hob er die drei aus der Kiste heraus. Doch daraufhin passierte, was passieren musste: Zwei der Hunde rannten so schnell sie konnten davon, sprinteten über die viel befahrene Straße und versteckten sich schließlich in ein paar Büschen.

Der dritte im Bunde blieb derweil neben der Kiste sitzen – viel zu verängstigt, um die Straße zu betreten.



Es dauerte nicht lang, bis bei der Tierretterin Suzette Hall das Telefon klingelte. Als sie vom Schicksal der Kleinen erfuhr, fasste sie sich sofort ein Herz und setzte sich hinter das Lenkrad.

"Als ich ankam, saßen sie dort. Sie zitterten vor Panik", erinnerte sie sich in einem Beitrag auf Instagram. "Zwei von ihnen versteckten sich tief im Gestrüpp, zu ängstlich, um sich zu bewegen."

Hall hatte somit keine andere Wahl, als selbst unter den Busch zu klettern und ihre Schützlinge per Hand einzufangen.