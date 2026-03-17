Welpen in Park ausgesetzt: Was passiert, als Frau ihnen helfen will, geht so nahe
Irvine (Kalifornien/USA) - Was für ein schrecklicher Anblick: Drei winzige Welpen wurden im US-Bundesstaat Kalifornien einfach in einer Kiste inmitten eines Parks ausgesetzt.
Glücklicherweise wurde ein Mann kurz darauf auch schon auf die Tiere aufmerksam. In der Hoffnung, ihnen zu helfen, hob er die drei aus der Kiste heraus. Doch daraufhin passierte, was passieren musste: Zwei der Hunde rannten so schnell sie konnten davon, sprinteten über die viel befahrene Straße und versteckten sich schließlich in ein paar Büschen.
Der dritte im Bunde blieb derweil neben der Kiste sitzen – viel zu verängstigt, um die Straße zu betreten.
Es dauerte nicht lang, bis bei der Tierretterin Suzette Hall das Telefon klingelte. Als sie vom Schicksal der Kleinen erfuhr, fasste sie sich sofort ein Herz und setzte sich hinter das Lenkrad.
"Als ich ankam, saßen sie dort. Sie zitterten vor Panik", erinnerte sie sich in einem Beitrag auf Instagram. "Zwei von ihnen versteckten sich tief im Gestrüpp, zu ängstlich, um sich zu bewegen."
Hall hatte somit keine andere Wahl, als selbst unter den Busch zu klettern und ihre Schützlinge per Hand einzufangen.
Auf Instagram teilte Suzette Hall rührende Hunde-Rettungsaktion
Welpe rennt so schnell er kann zu seinen Brüdern
"Ich konnte nicht glauben, wie jung sie waren ... wie verdammt klein", so Hall weiter.
Als sie die beiden Welpen in Sicherheit wusste, suchte sie nach dem Geschwisterchen, das noch immer im Park verweilte. Was dann passierte, ging der Dame direkt ans Herz: "Ich wünschte, ich hätte ein Video von dem Moment. Es war eines der rührendsten Dinge, die ich je gesehen habe."
Kaum hatte der kleine Racker seine Brüder entdeckt, rannte er nämlich so schnell er konnte los und sprang der Tierretterin direkt in die Arme. "Es war, als wüsste er es ... seine Freunde waren in Sicherheit und sie würden alle zusammen gerettet werden."
Hall hat noch immer kaum Worte für diesen wundervollen Augenblick. "Es war einfach wunderschön."
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshot/logans_legacy29 (2)