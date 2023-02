Welpen wollen mit Papa spielen: Alle lieben die süße Reaktion des Hundes

Sadieville (USA) - Dieser Rüde aus Kentucky ist eine Wucht: Der Pyrenäenberghund Vito braucht nur aufzustehen, schon beeindruckt er mit seinem dichten Fell und der stattlichen Körpergröße. Seine Welpen Rip und Hank ließen sich davon zunächst nicht abschrecken, als sie ihren Hunde -Papa Anfang des Jahres zum Spielen aufforderten. Doch was dann passierte, ließ auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen.

Hunde-Papa Vito scheint zunächst nicht zu wissen, was seine Jungs von ihm wollen. © TikTok/Screenshot/sparklesdragonmaster

In dem Video, das mittlerweile rund 1,5 Millionen Klicks hat, ist Folgendes zu sehen: Die kleinen Fellknäuel schleichen sich an ihren Vater heran und stupsen ihn mit ihren Näschen an.

Zunächst scheint dem Rüden nicht ganz klar zu sein, was seine Jungs von ihm wollen. Schließlich bequemt er sich doch und steht langsam auf. Dann macht er allerdings zum Spaß einen Satz nach vorne.

Wenig lustig finden das seine Welpen, die das Weite suchen, um kurz darauf vorsichtig um die Ecke zu schauen. Vito setzt daraufhin noch einmal nach, was die Lage nicht besser macht.

Wieder bekommen die Kleinen Angst und hauen ab. Am Ende des Videos steht der Hunde-Papa alleine da. Rip und Hank wollen offenbar doch nicht mehr mit ihm "spielen".

Bei den TikTok-Usern kam das Video sehr gut an. Viele vergaben Herz-Emojis in der Kommentarspalte und konnten sich an dem süßen Schauspiel nicht satt sehen.