Wenn Husky und Schäferhund sich paaren, dann ist Teddy das lebhafte Ergebnis
Berlin - Im Tierheim Berlin wartet ein ganz besonderer Hund auf ein liebevolles neues Zuhause, denn Teddy ist ein außergewöhnlicher Mischling.
Nach Angaben seiner Pfleger ist der junge Rüde nämlich das Ergebnis einer Kreuzung aus Schäferhund und Husky - keine alltägliche Kombination.
Bei diesen Eltern ist es also kein Wunder, dass der Einjährige ein junger Kerl mit viel Energie ist, der viel Bewegung benötigt und sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden möchte.
Teddy wurde im Juni 2024 geboren und fristet sein Dasein seit dem 8. Mai 2025 im Tierheim, in der Hoffnung, dass er dort bald von seinen neuen Menschen abgeholt wird.
In seinem vorherigen Zuhause wurde das große Tier leider nicht richtig betreut und erzogen, aber genau darauf kommt es bei Jungtieren ja nun einmal an: Erziehung, Konsequenz und natürlich auch die bereits erwähnte Auslastung.
All das benötigt der lebhafte und menschenbezogene Vierbeiner noch, sodass seine neuen Besitzer keine Anfänger sein sollten.
Teddy muss noch viel lernen, hat aber jede Menge Potenzial
Seine Pfleger sehen in ihm aber jede Menge Potenzial, denn die Fellnase ist schließlich noch jung, zeigt sich aber lernwillig und möchte seinen Menschen gefallen.
Wenn man bereit ist, mit ihm zu arbeiten, dann kann Teddy über viele Jahre ein treuer und agiler Begleiter in Eurem Leben werden. Stubenrein ist er übrigens bereits.
Das Tier benötigt auf jeden Fall ein Zuhause bei hundeerfahrenen Haltern, die Geduld für seine Erziehung aufbringen und regelmäßig mit ihm trainieren können.
Dabei spielt es offenbar auch keine Rolle, wo ihr wohnt, denn nach Angabe des Tierheims soll der Rüde auch als Stadthund geeignet sein. Kinder sollten allerdings nicht im Haushalt leben.
Wenn Ihr Euch ein Zusammenleben mit Teddy (Vermittlungsnummer 25/1276) vorstellen könnt, dann meldet Euch unter der Telefonnummer 030 76888-220 bei seinen Pflegern im Lassie-Haus oder füllt das Anfrageformular aus.
Titelfoto: Jacob Schröter/dpa, Stefan Puchner/dpa (Bildmontage)