Wenn Husky und Schäferhund sich paaren, dann ist Teddy das lebhafte Ergebnis

Berlin - Im Tierheim Berlin wartet ein ganz besonderer Hund auf ein liebevolles neues Zuhause, denn Teddy ist ein außergewöhnlicher Mischling.

Husky (l.) und Schäferhund sollen nach Angaben des Tierheims die Eltern von Teddy sein. (Symbolfoto) © Jacob Schröter/dpa, Stefan Puchner/dpa (Bildmontage)

Nach Angaben seiner Pfleger ist der junge Rüde nämlich das Ergebnis einer Kreuzung aus Schäferhund und Husky - keine alltägliche Kombination.

Bei diesen Eltern ist es also kein Wunder, dass der Einjährige ein junger Kerl mit viel Energie ist, der viel Bewegung benötigt und sowohl körperlich als auch geistig ausgelastet werden möchte.

Teddy wurde im Juni 2024 geboren und fristet sein Dasein seit dem 8. Mai 2025 im Tierheim, in der Hoffnung, dass er dort bald von seinen neuen Menschen abgeholt wird.

In seinem vorherigen Zuhause wurde das große Tier leider nicht richtig betreut und erzogen, aber genau darauf kommt es bei Jungtieren ja nun einmal an: Erziehung, Konsequenz und natürlich auch die bereits erwähnte Auslastung.

All das benötigt der lebhafte und menschenbezogene Vierbeiner noch, sodass seine neuen Besitzer keine Anfänger sein sollten.