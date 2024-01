"Werden Anzeige erstatten": Als Tierpflegerin diese Aufnahmen sieht, wird sie stinksauer!

"Wir freuen uns zwar, dass es diesem Hund gut geht, aber so gibt man ein Tier bei uns nicht ab", schimpft Rinaldi. Schließlich schwanken die Temperaturen derzeit auch in Detroit um die null Grad, der Vierbeiner hätte somit zu Tode frieren können.

Der kleine Hund war verängstigt und zitterte vor Kälte. © Facebook/Screenshot/Detroit Dog Rescue

"Es wurde weder an unsere Tür geklopft, noch hat uns jemand angerufen. Das war achtlos!", schrieb Rindaldi weiter in Bezug auf die Aufnahmen. "Dieser Hund wurde in der Kälte und in der Dunkelheit allein zurückgelassen."

Glücklicherweise konnte diese Fellnase rechtzeitig entdeckt und in der Pflegeeinrichtung aufgenommen werden. Hier wird mittlerweile alles dafür getan, das Tier wieder aufzupäppeln und ihm hoffentlich bald ein neues Fürimmer-Körbchen zu finden.

Dennoch appellierte Rindaldi noch einmal an alle: "Ich verurteile niemanden, ich möchte einfach nur helfen. Ich bin immer offen für ein persönliches Gespräch, aber ich bitte Euch, bitte setzt diese Hunde nicht in der Eiseskälte aus!"