Werdende Mama und ihr Hund verzaubern das Internet: So freut sich der Rüde auf das Baby

Wie neulich, da überraschte Danielle ihren Hund , wie er es sich im Kinderzimmer auf dem Sessel so richtig bequem gemacht hat. Völlig entspannt streckt Kobe seine linke Pfote in die Luft, die vordere Pfote hat er derweil aufs Kissen gelegt. Der Goldy hat offenbar seinen neuen Lieblingsplatz gefunden.

Danielle und ihr Mann werden bald Eltern. Das kleine Mädchen soll schon in wenigen Wochen auf die Welt kommen. Es gilt die letzten Vorbereitungen zu treffen, das Haus babygerecht umzugestalten. Und auch Golden-Retriever-Rüde Kobe hat verstanden, dass bei den Menschen bald etwas Wichtiges passiert. Doch die Fellnase hat so ganz andere Schlüsse aus den Veränderungen gezogen. Kobe denkt offenbar, dass alles geschieht nur für ihn.

Wenn seine "kleine Schwester" kommt, ist Kobe bereit. Der verschmuste Rüde hat sich als ganz besonders Baby-lieb herausgestellt. © Montage: TikTok/airbudkobe

Mit ihren TikToks will Danielle zeigen, wie Schwangerschaft und das Leben mit Hund unter einem Hut zu bekommen ist. So war die junge Frau vor wenigen Tagen mit Kobe bei einer Baby-Krabbelgruppe zu Gast. "Er hat das so gut gemacht", berichtete Danielle später auf TikTok. "Wie haben ihn an der Leine gehalten und mit ihm gearbeitet, um ihn ruhig zu halten."

Und tatsächlich der Rüde liegt ganz entspannt auf dem Boden, die Ohren angelegt. Um ihm herum Säuglinge die neugierig die Hände nach dem etwa 25 Kilo schweren Hund ausstrecken.

Danielles Follower sind sich einig: Kobe ist bestens vorbereitet auf seine Rolle als "großer Bruder". "Er wird das Baby lieben!" & "Er wird wissen, dass sie Teil des Rudels", waren nur einige der unzähligen positiven Kommentare auf Danielles und Kobes Videos.