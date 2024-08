Wie dieser Schäferhund um Essen bettelt, verblüfft so viele

Ein weiteres Video zeigt, dass dies kein Einzelfall war. Der selbstbewusste Hund zeigte so auch schon Frauchen, was er will.

Das fokussierte Tier beginnt plötzlich vor ihm sitzend damit, seine rechte Pfote zu heben und leicht auf und ab zu bewegen. Offenbar verlangt der Vierbeiner nach seiner Aufmerksamkeit. Oder wahrscheinlicher: der Mahlzeit in seinen Händen! Es sieht so aus, als ob er direkt darauf zeigen würde.

Die Art und Weise, wie der Hund seine Bedürfnisse mitteilt, begeistert das Netz. "Tut mir leid, aber das ist das Süßeste, was ich je gesehen habe", so eine Nutzerin. "Ja, genau das da. ICH WILL ES", so ein anderer, der sich in das Tier hineinversetzte.