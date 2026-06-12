Wie ein kleines Mädchen die Liebe zur ihrem Welpen ausdrückt, berührt so viele

Pennsylvania (USA) - Welches Kind träumt nicht davon, einen (oder am besten ganz viele) Hunde zu haben? Für eine Mädchen aus den USA wurde dieser Traum schon ganz früh zur Realität. Als Tochter einer Dackel-Züchterin lebt die Kleine im Vierpfoten-Paradies und ging mit ihrer niedlichen Art nun steil auf TikTok viral.

Das kleine Mädchen ist ganz verschossen in den kleinen Dackel-Jungen. © Collage: Screenshots/TikTok/@s.taylor08

Summer Taylor betreibt im US-Bundesstaat Pennsylvania eine Zucht der niedlichen, Wurst-förmigen Hündchen. Ein Traum für ihre junge Tochter, wie die Videos beweisen, die Taylor immer wieder auf ihrem TikTok-Kanal hochlädt.

So auch vor einigen Tagen, als sie erneut einen Clip ihres Kindes und eines Dackel-Welpen postete. Darin ist zu sehen wie das Mädchen, dessen Namen ihre Mutter nicht verrät, mit einem Dachshund-Jungen im Arm ins Zimmer gelaufen kommt - so schnell, wie sie ihre kurzen Beinchen nur tragen können.

Vor dem Handykamera angekommen, bleibt die Kleine stehen und hält kurz inne. Der Hund auf ihrem Arm guckt währenddessen recht hilflos aus der Wäsche.

Doch dann der Moment, der wohl dafür sorgte, dass der kurze Clip zu einem viralen Hit wurde: Das blonde Kind gibt dem Dackel-Welpen einen Kuss auf den Kopf, scheint sich dabei sehr auf den Akt der Zuneigung zu konzentrieren.

Dann bricht das Mädchen in Gelächter aus, scheint sich über ein weiteres Hündchen zu freuen, der im Hintergrund herumdackelt.