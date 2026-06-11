11.06.2026 07:11 Frau entdeckt einsamen Hund: Was das Tier dann versucht, bricht ihr das Herz

Der arme Streuner kauerte vor einer Schule, wo er immer nur einige Schritte auf und ab ging, ehe er zusammenbrach.

Von Christian Norm

Irvine (Kalifornien, USA) - Niemand half ihm: Vor Kurzem entdeckte eine Kollegin der Tierschützerin Suzette Hall aus Irvine in Kalifornien einen wirklich schwer gezeichneten Hund. Der arme Streuner kauerte vor einer Schule, wo er immer nur einige Schritte auf und ab ging, ehe er zusammenbrach. Halls Kollegin Rosario eilte schnell zu dem Vierbeiner. "Alles, was sie hören konnte, war sein Wimmern", schrieb Hall am Mittwoch auf Facebook. Zum Glück hatte der Rüde damit seinen Tiefpunkt erreicht.

Lange hielt sich der Hund nicht auf den Beinen, brach immer wieder zusammen. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall "Er versuchte immer wieder aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Doch dann begann er zu humpeln und brach vor Schmerzen wieder zusammen", so Hall. Dieser Anblick brach Rosario das Herz. Sie fühlte sich jedoch nicht in der Lage, den Hund allein zu retten. Hall hatte allerdings keine Zeit. Deshalb schickte sie einen Freund zu Hilfe. "Es war nicht einfach. Er hatte schreckliche Angst und große Schmerzen, doch gemeinsam brachten sie ihn schließlich in Sicherheit - geborgen in ihren Armen", schrieb die Tierschützerin. Hunde Nach zwei Operationen: Niedlicher Yorkie-Welpe sucht neues Zuhause Für die Fellnase ging es dann zum Tierarzt. Dort stellten die Verantwortlichen fest, dass der Rüde einen Mikrochip hatte. Tatsächlich schafften sie es, kurz darauf, die Besitzer zu kontaktieren.

Facebook-Posting vom Mittwoch zeigt traurige Geschichte

Der arme Kerl konnte sich kaum noch auf den Beinen halten. © Facebook/Screenshot/Suzette Hall