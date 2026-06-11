Frau entdeckt einsamen Hund: Was das Tier dann versucht, bricht ihr das Herz
Irvine (Kalifornien, USA) - Niemand half ihm: Vor Kurzem entdeckte eine Kollegin der Tierschützerin Suzette Hall aus Irvine in Kalifornien einen wirklich schwer gezeichneten Hund. Der arme Streuner kauerte vor einer Schule, wo er immer nur einige Schritte auf und ab ging, ehe er zusammenbrach. Halls Kollegin Rosario eilte schnell zu dem Vierbeiner. "Alles, was sie hören konnte, war sein Wimmern", schrieb Hall am Mittwoch auf Facebook. Zum Glück hatte der Rüde damit seinen Tiefpunkt erreicht.
"Er versuchte immer wieder aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Doch dann begann er zu humpeln und brach vor Schmerzen wieder zusammen", so Hall. Dieser Anblick brach Rosario das Herz.
Sie fühlte sich jedoch nicht in der Lage, den Hund allein zu retten. Hall hatte allerdings keine Zeit. Deshalb schickte sie einen Freund zu Hilfe.
"Es war nicht einfach. Er hatte schreckliche Angst und große Schmerzen, doch gemeinsam brachten sie ihn schließlich in Sicherheit - geborgen in ihren Armen", schrieb die Tierschützerin.
Für die Fellnase ging es dann zum Tierarzt. Dort stellten die Verantwortlichen fest, dass der Rüde einen Mikrochip hatte. Tatsächlich schafften sie es, kurz darauf, die Besitzer zu kontaktieren.
Facebook-Posting vom Mittwoch zeigt traurige Geschichte
Doch der erste Rückschlag folgte schnell: "Die herzzerreißende Nachricht? Seine Besitzer wollen ihn nicht mehr!" Es sollten weitere Rückschläge folgen.
Ein Röntgenbild des Tiers ergab ein trauriges Bild. Wie es aussah, war der Streuner von einem Auto angefahren worden. Denn er hatte eine Lungenprellung.
"Als er beim Tierarzt ankam, war er völlig apathisch und erschöpft. Doch nach der Gabe von Schmerzmitteln und der medizinischen Versorgung ging es ihm schon viel besser", schrieb die Kalifornierin.
Ein Happy End konnte sie unterdessen noch nicht vermelden. Ihrem tierischen Schützling geht es weiterhin nicht gut. Deshalb sammelt sie jetzt sogar Spenden für seine medizinische Versorgung.
"Er hat schon so viel durchgemacht und verdient es zu wissen, dass er wichtig ist", schrieb Hall.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshots/Suzette Hall