12.06.2026 14:44 Hundemama wickelt sich eng um Welpen: Der Grund geht unter die Haut

Die Rettungsgeschichte von Hundemutter Leia und ihrem Welpen Luke ging im Netz viral.

Von Anne-Sophie Mielke

Houston (USA) - Mit allerletzter Kraft beschützt eine Straßenhündin ihren Welpen vor der eisigen Kälte, indem sie ihren abgemagerten Körper um das winzige Hündchen wickelt: Dieser Anblick brach einer Tierschützerin das Herz, als sie während einer Kältefront im US-Bundesstaat Texas Streunern in der Umgebung helfen wollte.

In eisiger Kälte versuchte diese Streuner-Hündin, ihren Welpen zu wärmen. © Bildmontage/Screenshot/Facebook/Zuly Ventura Vasquez Zuly Ventura Vasquez konnte den Gedanken nicht ertragen, dass während des eisigen Wetters, das Anfang des Jahres in Texas herrschte, viele Hunde nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatten. Zusammen mit anderen Freiwilligen machte sie sich deshalb auf den Weg und wollte so viele Straßenhunde wie möglich vor der eisigen Kälte retten. Dabei stieß sie unter anderem auch auf Leia und ihr Baby: "Sie hatte sich schützend um ihren Welpen gewickelt und war extrem abgemagert", erinnert sich Tory Shulman, die die Hündin später aufnehmen sollte, gegenüber The Dodo. Retterin Zuly wusste genau, dass die Hundemama und ihr Welpe in jener Kälte keine Überlebenschancen hatten und alarmierte deshalb die Organisation "Houston K-911 Rescue", die sich bereit erklärte, die beiden Tiere aufzunehmen. Hunde Hündin ist allein zu Hause und vermisst Frauchen: Was sie dann entscheidet, ist verblüffend Dort wurden die Fellnasen untersucht, gegen Herzwürmer behandelt und durften anschließend weiter nach Colorado reisen, wo eine andere Einrichtung auf sie wartete.

Hundemama muss dank Rettung nie wieder frieren