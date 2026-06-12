Hundemama wickelt sich eng um Welpen: Der Grund geht unter die Haut
Houston (USA) - Mit allerletzter Kraft beschützt eine Straßenhündin ihren Welpen vor der eisigen Kälte, indem sie ihren abgemagerten Körper um das winzige Hündchen wickelt: Dieser Anblick brach einer Tierschützerin das Herz, als sie während einer Kältefront im US-Bundesstaat Texas Streunern in der Umgebung helfen wollte.
Zuly Ventura Vasquez konnte den Gedanken nicht ertragen, dass während des eisigen Wetters, das Anfang des Jahres in Texas herrschte, viele Hunde nicht einmal ein Dach über dem Kopf hatten. Zusammen mit anderen Freiwilligen machte sie sich deshalb auf den Weg und wollte so viele Straßenhunde wie möglich vor der eisigen Kälte retten.
Dabei stieß sie unter anderem auch auf Leia und ihr Baby: "Sie hatte sich schützend um ihren Welpen gewickelt und war extrem abgemagert", erinnert sich Tory Shulman, die die Hündin später aufnehmen sollte, gegenüber The Dodo.
Retterin Zuly wusste genau, dass die Hundemama und ihr Welpe in jener Kälte keine Überlebenschancen hatten und alarmierte deshalb die Organisation "Houston K-911 Rescue", die sich bereit erklärte, die beiden Tiere aufzunehmen.
Dort wurden die Fellnasen untersucht, gegen Herzwürmer behandelt und durften anschließend weiter nach Colorado reisen, wo eine andere Einrichtung auf sie wartete.
Hundemama muss dank Rettung nie wieder frieren
"Up Pup and Away" waren völlig gerührt von der Geschichte der beiden und wollten ihnen helfen, ein liebevolles Zuhause für sie zu finden. Dank der Organisation dauerte es nicht lange, bis sowohl Welpe Luke als auch Mama Leia abgeholt wurden. Die Hündin zog bei Tory Shulman ein, die sich über ein Foto sofort in sie verknallte.
"Als ich das Foto sah, wusste ich, dass ich Leia als Pflegehund aufnehmen würde", so die US-Amerikanerin. "Sie war schüchtern, aber unglaublich lieb."
Nach einer längeren Eingewöhnungszeit genoss Leia das Leben bei Tory in vollen Zügen und blühte mehr und mehr auf. "Es ist fast so, als hätte sie in der freien Natur nie richtig zur Ruhe kommen können."
Tory hofft, dass Leia bald auf ihre passende Adoptivfamilie treffen wird. "Sie ist eine wunderbare Hündin, die unglaublich liebenswert ist", versichert sie. "Sie wird für immer eine beschützende Mama sein – eine, die gerettet wurde und nie wieder frieren muss."
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Facebook/Zuly Ventura Vasquez