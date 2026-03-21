Wie kann man nur? Teddy wurde schon zweimal das kleine Hunde-Herz gebrochen

Kassel - Wie kann mein seinem treuen Begleiter nur so etwas antun? Hund Teddy ist zum zweiten Mal als Fundtier im Tierheim in Kassel gelandet. Beim ersten Mal hat ihn sein Besitzer nach ein paar Tagen noch abgeholt - diesmal nicht.

Hund Teddy versteht die Welt nicht. © Tierheim "Wau-Mau-Insel" in Kassel

Von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der "Wau-Mau-Insel" wird er als ein "bildschöner und freundlicher Rüde" beschrieben, der vergeblich darauf wartet, endlich nach Hause zu dürfen.

Der Vierbeiner versteht die Situation nicht, die Tierfreunde tun sich ebenfalls schwer, zumal Teddy ein "sehr netter und unkomplizierter Hund" sei.

Auch mit ihren Artgenossen beiderlei Geschlechts verträgt sich die circa 48 Zentimeter große und momentan rund 17 Kilogramm schwere Fellnase, die circa vier Jahre alt ist, demnach wunderbar.

Abgesehen von seinem traurigen Schicksal, das ihn zweifach ins Tierheim geführt hat, ist nichts dazu bekannt, woher er kommt, wie er bisher gelebt hat und wie viele Vorbesitzer er eventuell schon hatte.

Daran, dass er sein großes Happy End verdient hat, besteht für alle allerdings kein Zweifel.