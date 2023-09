Wilde Odyssee: Drei Welpen an Landstraße ausgesetzt, zwei Tage später aus Tierheim geklaut

Heilbad Heiligenstadt - Anfang September wurden bei Heilbad Heiligenstadt in Thüringen drei Magyar-Viszla-Welpen entdeckt, vom Halter fehlt jede Spur. Mysteriöser wird es noch, als die drei Hunde nur wenige Tage später aus dem hiesigen Tierheim geklaut werden!

Erst wurden die Welpen an einer Landstraße ausgesetzt, dann aus dem Tierheim geklaut. © Facebook/Tierheim Heiligenstadt

Wie die MDR-Serie "Kripo Live" am Sonntagabend aufdeckte, wurden die Welpen am Abend des 9. September 2023 an der Landstraße 1006 bei Heilbad Heiligenstadt von einer Passantin gefunden. Woher die Jungtiere stammten, blieb ein Rätsel, denn leider waren die drei nur gechippt, aber nicht registriert.

Vorerst wurde das tapsige Trio im Tierheim "Auf der Rinne" untergebracht, bis sich ein neues Zuhause für sie finden sollte. Doch unbekannte Täter machten einem baldigen Happy End einen Strich durch die Rechnung!

"Die Diebe sind über die Rückseite auf das Grundstück gelangt, dort waren die Welpen im Außengehege untergebracht. Die müssen die Welpen gerufen oder gelockt haben", schilderte Tierheim-Mitarbeiterin Marlies Störer den Abend des 11. September.

Wie auch eine Überwachungskamera beweist, hielt gegen 22 Uhr ein Auto vor dem Grundstück des Tierheims. Eine unbekannte Person hob die Tiere dann über den Zaun und verschwand wieder.