Wilder Golden Retriever lernt Baby kennen: Was er dann tut, löst Lachtränen aus
Ontario (Kanada) - Bei dieser ersten Begegnung gingen sie lieber auf Nummer sicher. Als der ungestüme Golden Retriever Kobe erstmals die kleine "Baby Sis" kennenlernen durfte, fixierten seine Besitzer das Maul des Hundes. Allerdings stellte sich sehr bald heraus, dass Kobe für das kleine Mädchen keine Gefahr darstellte. Doch in gewisser Weise blieb er trotzdem ein Risiko. Allerdings nur auf einer Ebene, die bei TikTok mittlerweile für Gelächter sorgt.
Seit vergangener Woche geht das kuriose Video aus Ontario, Kanada, viral. Darin ist zunächst das holprige Kennenlernen zu sehen. Denn Kobe ist im Clip wahrlich wild und aufgeregt, als sein Herrchen ihn zu dem Säugling führt.
Kein Wunder, dass er nur mit einer Leine und einem Schutz ums Maul an das Baby herandarf. Allerdings hält dieser Zustand nicht lange an. Bereits in der nächsten Szene ist der Golden Retriever ungesichert - macht entsprechend, was er will.
Im Untertitel erklärt Frauchen Danielle Vanos: "Eines Tages wird deine Mama einen neuen, haarlosen Welpen nach Hause bringen und dir sagen, dass du nichts von ihm stibitzen sollst."
Und weiter: "Es ist sehr wichtig, dass du nicht auf sie hörst." Die Aufnahmen, die dann folgen, sorgen für jede Menge Heiterkeit.
TikTok-Video zeigt kuriose Marotte des Golden Retrievers
Denn Kobe entpuppt sich als tierischer Kleptomane. Alles, was nicht niet- und nagelfest ist, stibitzt er von "Baby Sis". Dabei beschränkt er sich nicht nur auf die Spielzeuge und Kuscheltiere des Babys, sondern macht sich auch gern an dessen Socken zu schaffen.
Dabei stört es den frechen Hund nicht im Geringsten, wenn er diese direkt vom Fuß des kleinen Kindes abziehen muss. Zur Not tun es auch andere Kleidungsstücke oder ein singender Kaktus.
Zu Letzterem hat Mama Danielle Vanos allerdings eine klare Meinung: "Ehrlich gesagt kann er den singenden Kaktus behalten. Ich hoffe, ich sehe (höre) dieses scheußliche Spielzeug nie wieder", schreibt sie im Kommentar neben dem Clip.
All das kommt beim TikTok-Publikum so gut an, dass nach nur einer Woche bereits gut 750.000 Klicks zusammengekommen sind.
Golden Retriever und Babys sind eben immer wieder ein Dream-Team im Netz!
Titelfoto: Collage: Screenshots/TikTok/@airbudkobe