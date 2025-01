Wilder Hunde-Mix ist eine wahre Herausforderung: Besteht noch Hoffnung für Kalle?

Wer dem wilden Hunde-Mix Kalle eine weitere Chance geben möchte und sich seriös in der Lage sieht mit seinen Ecken und Kanten fertig zu werden, der sollte sich umgehend an das Tierheim in Limburg/Weilburg wenden. Besetzt ist das Telefon von Montag bis Samstag von 9 bis 11.30 Uhr sowie am Montag, Dienstag, Donnerstag, Freitag und Samstag von 15.30 bis 16.30 Uhr.

Die entsprechende Rufnummer lautet 06432/801455. Zudem ist die Kontaktaufnahme auch per E-Mail möglich.