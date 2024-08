Wilson erobert jedes Herz: Doch wer schenkt dem Hunde-Opi ein Gnadenplätzchen?

Seine aktuellen Tierpfleger sind begeistert von Staffordshire-Terrier Wilson (14). © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Im Berliner Tierheim lebt der Hunde-Opi seit circa zwei Monaten. Seine aktuellen Tierpfleger hat Wilson im Sturm für sich gewonnen: "Sein Pflegeteam hat immer Herzchen in den Augen, wenn über ihn gesprochen wird. So viel Lebensfreude, so viel Liebe, so viel Unbeschwertheit", hieß es auf Instagram.

Gesundheitlich geht es Wilson leider nicht so gut, weshalb der Hund eine Hospizstelle sucht. Er hatte einen kindskopfgroßen Tumor an der Schulter, der entfernt werden musste. Die Prognose ist ungewiss.

Immerhin: Als Hospizhund wird Wilson ein Leben lang kostenlos in der Tierheim-Praxis behandelt.

Manchmal begegnet Wilson bedauerlicherweise auch Vorurteilen. Als Staffordshire-Terrier ist er ein sogenannter Listenhund, vor denen sich viele Menschen scheuen. In Berlin wird für seine Haltung eine Vermieter-Genehmigung benötigt.

Dabei ist Wilson in erster Linie ein kleiner Schmusebär, der die Menschen liebt und sehr anhänglich ist. Umso mehr hoffen seine aktuellen Pfleger, dass der Rüde jemanden findet, der sich seiner auf seine alten Tage annimmt.