Zehn Jahre lang will niemand diesen Hund haben: Was dann passiert, berührt so viele

North Fort Myers (Florida) - Was für ein Hundeleben! Rund zehn Jahre lang saß Hündin Bean im Tierheim "Animal Refuge Center" (ARC) in Florida fest. Während die Fellnase jahrelang mitansehen musste, wie ihre Artgenossen reihenweise aus der Einrichtung in North Fort Meyers in Familien vermittelt wurden, ging sie jedes Mal leer aus. Als dann aus heiterem Himmel endlich ein Interessent auftauchte, machten sich Beans Pfleger plötzlich Sorgen.