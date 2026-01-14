Zeit drängt: Diese sanften Riesen suchen dringend ein Zuhause

Großröhrsdorf (Sachsen) - Im Tierheim Hoffnung für Tiere in Großröhrsdorf warten mehrere Hunde schon viel zu lange auf ein eigenes Zuhause - darunter zwei sanfte Riesen, für die die Zeit drängt.

Kupidon (14) sehnt sich nach Nähe und Geborgenheit. © tierhoffnung.de

Wie das Tierheim Hoffnung für Tiere auf Instagram mitteilt, können der 14-jährige Mischling Kupidon und die zehnjährige Leonberger-Mischlingshündin Babuszka es kaum erwarten, endlich ihr eigenes Zuhause und eine liebevolle Familie zu finden.

Denn sie leiden spürbar unter dem Leben im Tierheim und sehnen sich nach Nähe und Geborgenheit.

Mit einer Schulterhöhe von rund 60 Zentimetern sind sie zwar keine Schoßhunde, doch beide sind ausgesprochen menschenbezogen.

Kupidon, der stattliche Rüde, wurde ursprünglich aus einer Tötungsstation gerettet. Menschen, die er kennt, liebt er von Herzen und hängt sehr an ihnen - alleine zu sein, fällt ihm schwer. Aufgrund seines sanften und sensiblen Wesens beschreiben ihn die Mitarbeiter des Tierheims liebevoll als ein "großes Baby".

Sein größter Wunsch ist es, endlich ein Zuhause zu finden und seine letzten Lebensjahre bei Menschen zu verbringen, die er beschützen, treu begleiten und lieben kann - und die ihm diese Liebe ebenso zurückgeben.