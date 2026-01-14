Zeit drängt: Diese sanften Riesen suchen dringend ein Zuhause
Großröhrsdorf (Sachsen) - Im Tierheim Hoffnung für Tiere in Großröhrsdorf warten mehrere Hunde schon viel zu lange auf ein eigenes Zuhause - darunter zwei sanfte Riesen, für die die Zeit drängt.
Wie das Tierheim Hoffnung für Tiere auf Instagram mitteilt, können der 14-jährige Mischling Kupidon und die zehnjährige Leonberger-Mischlingshündin Babuszka es kaum erwarten, endlich ihr eigenes Zuhause und eine liebevolle Familie zu finden.
Denn sie leiden spürbar unter dem Leben im Tierheim und sehnen sich nach Nähe und Geborgenheit.
Mit einer Schulterhöhe von rund 60 Zentimetern sind sie zwar keine Schoßhunde, doch beide sind ausgesprochen menschenbezogen.
Kupidon, der stattliche Rüde, wurde ursprünglich aus einer Tötungsstation gerettet. Menschen, die er kennt, liebt er von Herzen und hängt sehr an ihnen - alleine zu sein, fällt ihm schwer. Aufgrund seines sanften und sensiblen Wesens beschreiben ihn die Mitarbeiter des Tierheims liebevoll als ein "großes Baby".
Sein größter Wunsch ist es, endlich ein Zuhause zu finden und seine letzten Lebensjahre bei Menschen zu verbringen, die er beschützen, treu begleiten und lieben kann - und die ihm diese Liebe ebenso zurückgeben.
Auch die Hündin Babuszka träumt von einem liebevollen Zuhause
Auch die sanfte Hundeomi Babuszka möchte ihren Lebensabend nicht im Tierheim verbringen.
Sie ist offen, freundlich und liebt jede Art von Zuwendung - besonders genießt sie es, am Bauch gekrault zu werden. Nähe und Geborgenheit sind für sie das Wichtigste.
Leider wurden bei Babuszka beidseitig Milchleistentumore festgestellt. Eine Seite konnte dabei bereits erfolgreich operiert werden.
Trotz ihres Alters ist sie noch gut zu Fuß. Ihr zukünftiges Zuhause sollte jedoch möglichst wenige Treppen haben.
Weitere Informationen über Kupidon, Babuszka und andere Tiere gibt es auf der Website des Tierheims.
