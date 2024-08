Zeugen finden angeketteten Hund: Dann nimmt die Geschichte 180-Grad-Wendung

Was muss dieser arme kleine Kerl in einer Woche durchgemacht haben? © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Tierheim Dellbrück

Erst am Donnerstag hatte sich das Tierheim aus Köln-Dellbrück an seine Community gewandt, um wichtige Informationen über den zunächst namenlosen Hund zu bekommen.

Zeugen sollen Thyson an einem Zaun angekettet gefunden und ihn schließlich ins Tierheim gebracht haben.

Jetzt stellt das Tierheim aber klar: "Der angeblich in der Nähe des Tierheims ausgesetzte und am Zaun angebundene Hund gehörte den vermeintlichen Findern", teilten die Tierretter in einem neuen Instagram-Post mit.

Trotz der Tatsache, dass die "Finder" eine falsche Telefonnummer und Adresse im Tierheim hinterließen, kamen die Mitarbeitenden den Betrügern schnell auf die Schliche.

"Sie hinterließen uns zwar eine falsche Adresse und Telefonnummer, aber inzwischen haben wir alle Daten und Infos." Und nun?