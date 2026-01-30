Zitternd, in einer Hütte: Kleine Bulldogge allein im Wald zurückgelassen
Schalkau - In einem Waldgebiet im Landkreis Sonneberg wurde am Donnerstag offenbar ein Hund ausgesetzt.
Ein junger Mann hatte eine mutmaßlich zurückgelassene französische Bulldogge in einem Waldstück zwischen Schalkau und dem dazugehörigen Ortsteil Almerswind gefunden.
Der kleine Hund saß den Angaben nach allein, zitternd und in einem insgesamt schlechten Zustand in einer verlassenen, einsturzgefährdeten Hütte.
Die Bulldogge wurde im Anschluss ins Tierheim gebracht und wird dort nun wieder aufgepäppelt, teilten die Beamten mit.
Als mögliche Besitzer des Vierbeiners kommt ein Paar aus dem Ort infrage. Die Ermittlungen der Polizei laufen. Neben den Beamten waren auch das Veterinär- sowie Ordnungsamt vor Ort.
Titelfoto: Bildmontage: Frank Hammerschmidt/dpa, Landespolizeiinspektion Saalfeld