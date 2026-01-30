Retter prüfen Mikrochip von neuem Hund: Kurz darauf halten sie den Atem an
Grand Rapids (Michigan, USA) - Aus dieser Routine wurde ganz schnell ein großer Herzschmerz. Mitarbeiter des "Kent County Animal Shelters" in Grand Rapids, Michigan, nahmen Anfang des Monats einen neuen Hund in Empfang, der auf der Straße aufgelesen worden war. Wie sich herausstellte, hatte der Streuner einen Mikrochip. Als die Mitarbeiter diesen prüften und bei der hinterlegten Adresse anriefen, mussten sie kurz darauf den Atem anhalten.
Am anderen Ende der Leitung war eine Frau namens Julie, die zwar ebenfalls aus Michigan kam, aber rund 80 Kilometer entfernt wohnte. Als sie hörte, dass ihr Hund wieder aufgetaucht war, konnte sie ihr Glück kaum fassen.
Julie hatte nämlich seit geschlagenen anderthalb Jahren darauf gehofft, ihren Walker wieder in die Arme nehmen zu können. Gut vier Jahre lang war er seit Welpentagen ihr treuer Begleiter gewesen, bis er im Sommer 2024 plötzlich verschwand.
Julie erzählte den Mitarbeitern im Kent County Animal Shelter, dass sie monatelang nach ihrem Vierbeiner gesucht habe. Irgendwann habe sie die Suche aufgegeben, aber trotzdem weiterhin auf ein Wiedersehen gehofft.
Kurz nach dem Telefonat setzte Julie sich ins Auto, um ihren Fellfreund abzuholen. Dann trafen die beiden endlich aufeinander.
Tierheim veröffentlicht rührendes Wiedersehen auf Facebook
Trotz der langen Zeit, die sich die zwei nicht gesehen hatten, bestand von der ersten Sekunde an kein Zweifel, dass sie sich kannten und schmerzlich vermisst hatten.
Zum Glück machte das Tierheim Fotos von dem Wiedersehen, von denen zwei später auf Facebook veröffentlicht wurden.
"Wir waren alle überglücklich, dass die beiden nach so langer Zeit wiedervereint werden konnten", sagte Angela Hollinshead, die Leiterin des Tierheims, diese Woche in einem Interview mit Newsweek.
"Dieses Wiedersehen zeigt, warum das Chippen so wichtig ist. Halsbänder können abrutschen. Marken können verblassen oder kaputtgehen. Aber ein Mikrochip bleibt ein Leben lang bei eurem Haustier", so das Tierheim.
Julie und Walker können davon nun definitiv ein Liedchen singen.
