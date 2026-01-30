Retter prüfen Mikrochip von neuem Hund: Kurz darauf halten sie den Atem an

Grand Rapids (Michigan, USA) - Aus dieser Routine wurde ganz schnell ein großer Herzschmerz. Mitarbeiter des "Kent County Animal Shelters" in Grand Rapids, Michigan, nahmen Anfang des Monats einen neuen Hund in Empfang, der auf der Straße aufgelesen worden war. Wie sich herausstellte, hatte der Streuner einen Mikrochip. Als die Mitarbeiter diesen prüften und bei der hinterlegten Adresse anriefen, mussten sie kurz darauf den Atem anhalten.

Rüde Walker trug seit anderthalb Jahren ein Geheimnis mit sich herum. © Facebook/Screenshot/Kent County Animal Shelter

Am anderen Ende der Leitung war eine Frau namens Julie, die zwar ebenfalls aus Michigan kam, aber rund 80 Kilometer entfernt wohnte. Als sie hörte, dass ihr Hund wieder aufgetaucht war, konnte sie ihr Glück kaum fassen.

Julie hatte nämlich seit geschlagenen anderthalb Jahren darauf gehofft, ihren Walker wieder in die Arme nehmen zu können. Gut vier Jahre lang war er seit Welpentagen ihr treuer Begleiter gewesen, bis er im Sommer 2024 plötzlich verschwand.

Julie erzählte den Mitarbeitern im Kent County Animal Shelter, dass sie monatelang nach ihrem Vierbeiner gesucht habe. Irgendwann habe sie die Suche aufgegeben, aber trotzdem weiterhin auf ein Wiedersehen gehofft.

Kurz nach dem Telefonat setzte Julie sich ins Auto, um ihren Fellfreund abzuholen. Dann trafen die beiden endlich aufeinander.