Zlato wurde als Fundhund abgegeben, doch niemand holte ihn ab: Jetzt hofft er auf einen Neuanfang
Frankfurt am Main - Der junge Cane-Corso-Rüde Zlato kam als Fundhund ins Frankfurter Tierheim, doch obwohl auf seine Besitzer gewartet wurde, meldete sich niemand. Niemand scheint den freundlichen Rüden zu vermissen. Nun hofft er auf einen kompletten Neuanfang.
Über das Leben des kräftigen Hundes ist aufgrund der Vorgeschichte kaum etwas bekannt. Woher er kommt, was er erlebt hat oder warum er schließlich allein unterwegs war, bleibt ein Rätsel.
Trotz dieser ungewissen Vergangenheit hat Zlato sein Vertrauen in Menschen nicht verloren.
Im Gegenteil: Die Tierpfleger beschreiben ihn als ausgesprochen liebevollen, verschmusten und freundlichen Hund.
Der junge Rüde steckt voller Energie und möchte die Welt entdecken. Lange Spaziergänge gehören genauso zu seinen Lieblingsbeschäftigungen wie ausgiebige Kuscheleinheiten.
Gleichzeitig gilt Zlato als lernwillig. Zwar kennt er bislang keine Grundkommandos, läuft aber bereits ordentlich an der Leine und hält seinen Zwinger sauber.
Cane-Corso-Rüde Zlato kann noch ein toller Alltagsbegleiter werden
Ob Zlato alleine bleiben kann oder gerne im Auto mitfährt, lässt sich derzeit nicht sagen. Das Tierasyl ist jedoch überzeugt, dass er mit Geduld und konsequentem Training noch viel lernen kann.
Selbst engagierte Hundeanfänger kommen als Halter infrage, allerdings sollten sie der Kraft eines ausgewachsenen Cane Corso körperlich gewachsen sein.
Beim Kontakt mit seinen Artgenossen zeigt sich Zlato etwas wählerisch. Hündinnen mag er, bei Rüden entscheidet dagegen eher die Sympathie.
Aus diesem Grund sollten seine zukünftigen Menschen ihn auch in schwierigen Begegnungen sicher führen können.
Leben Katzen im Haushalt, kann die Verträglichkeit der Tiere vor Ort getestet werden. Kinder sollten mindestens 14 Jahre alt sein und den kräftigen Vierbeiner nicht alleine ausführen.
Zlato sucht ein liebevolles Für-immer-Zuhause
Für Zlato wünschen sich die Tierpfleger vor allem eines: ein liebevolles Zuhause, in dem der sanfte Riese endlich ankommen darf. Nachdem ihn bereits niemand gesucht hat, soll er sein neues Zuhause im besten Fall nie wieder verlieren müssen.
Etwaige Interessenten, die der süßen Fellnase eine zweite Chance schenken möchten, werden gebeten, sich mit dem Frankfurter Tierheim in Verbindung zu setzen. Möglich ist dies per E-Mail.
Titelfoto: Montage: Tierheim Frankfurt