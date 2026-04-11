Frau schafft zweiten Hund an: Was dann passiert, hat sie im Leben nicht kommen sehen
Oregon (USA) - Die Rechnung ging auf - und doch nicht. Als Kateryna Bates aus Oregon nur ihren Hund Duke als Haustier hielt, wirkte der Alaskan Malamute oft ein wenig einsam. Aufgrund seiner Körpergröße mieden ihn auch die meisten Artgenossen im Hundepark. Schließlich schaffte das Frauchen die quirlige Samojeden-Hündin Odesa an. Zwar blühte ihr Rüde Duke daraufhin auf. Doch mit dem Temperament der neuen Fellnase hatte Bates im Leben nicht gerechnet.
Was genau das heißt, ist in einem neuen Instagram-Video der US-Amerikanerin zu sehen. Darin erweist sich die scheinbar so süße kleine Hündin als wahrer "Satansbraten".
So begattet das Weibchen (!?) in der ersten Szene sehr intensiv ein Kissen. Ob sich das Frauchen sicher ist, dass die Fellnase eine Hündin und kein Rüde ist? Egal!
Denn auch ohne diese Einlage hat die Samojedin noch mehr auf Lager. So hat sie keinerlei Hemmungen, ihren deutlich größeren Artgenossen zu beißen und an dessen Ohren nach Lust und Laune zu ziehen.
Besonders gut kommt auch ihr strahlend weißes Fell zur Geltung, wenn es auf Matsch trifft. Dann saut sich Odesa nämlich nach Herzenslust von oben bis unten ein.
Aber selbst das ist noch nicht alles.
Virales Insta-Video zeigt die lustigen Aktionen der kleinen Hündin
Denn während Duke sich überhaupt nicht für den Fernseher interessiert, leckt Odesa das TV-Gerät intensiv ab. Grund dafür dürfte der groß eingeblendete Bacon sein, der in diesem Moment gezeigt wird.
Kann die kleine Odesa denn gar nichts richtig machen? Doch - für gute Laune sorgen! Denn auf Instagram kommt das Video seit Anfang des Monats bestens an.
Über 618.000 Klicks kann sich ihr Frauchen inzwischen freuen. Auch wenn die junge Dame selbst in der Kommentarspalte noch jammert.
"Odesa ist jetzt 14 Monate alt… und irgendwie wird es mit ihr immer schlechter, nicht besser 😂 Ich dachte wirklich, wir hätten die verrückte Phase hinter uns… anscheinend nicht. Samojeden-Besitzer - bitte sagt mir, dass es bald besser wird?"
Doch manch ein User mahnt an dieser Stelle eher. Kateryna Bates solle diese Phase besser genießen. Denn sobald sie vorbei sei, werde sie sie vermissen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/duke.the.malamute