11.04.2026 06:44 Frau schafft zweiten Hund an: Was dann passiert, hat sie im Leben nicht kommen sehen

Wenn ein Plan einerseits aufgeht, aber andererseits so gar nicht, dann ist Samojeden-Hündin Odesa nicht weit.

Von Christian Norm

Oregon (USA) - Die Rechnung ging auf - und doch nicht. Als Kateryna Bates aus Oregon nur ihren Hund Duke als Haustier hielt, wirkte der Alaskan Malamute oft ein wenig einsam. Aufgrund seiner Körpergröße mieden ihn auch die meisten Artgenossen im Hundepark. Schließlich schaffte das Frauchen die quirlige Samojeden-Hündin Odesa an. Zwar blühte ihr Rüde Duke daraufhin auf. Doch mit dem Temperament der neuen Fellnase hatte Bates im Leben nicht gerechnet.

Odesa (l.) ist Kateryna Bates' zweiter Hund, der sich seit seiner Ankunft oft sehr "auffällig" verhält. Alaskan Malamute Duke ist dagegen die reinste Schlaftablette. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/duke.the.malamute Was genau das heißt, ist in einem neuen Instagram-Video der US-Amerikanerin zu sehen. Darin erweist sich die scheinbar so süße kleine Hündin als wahrer "Satansbraten". So begattet das Weibchen (!?) in der ersten Szene sehr intensiv ein Kissen. Ob sich das Frauchen sicher ist, dass die Fellnase eine Hündin und kein Rüde ist? Egal! Denn auch ohne diese Einlage hat die Samojedin noch mehr auf Lager. So hat sie keinerlei Hemmungen, ihren deutlich größeren Artgenossen zu beißen und an dessen Ohren nach Lust und Laune zu ziehen. Hunde Tierärzte rieten ihr, sie einzuschläfern: Frau nimmt gelähmte Hündin auf, dann folgt die Überraschung Besonders gut kommt auch ihr strahlend weißes Fell zur Geltung, wenn es auf Matsch trifft. Dann saut sich Odesa nämlich nach Herzenslust von oben bis unten ein. Aber selbst das ist noch nicht alles.

Virales Insta-Video zeigt die lustigen Aktionen der kleinen Hündin