Zuckersüßer Minidackel erlebt wilden Tag: Eine Kleinigkeit lässt ihn komplett Ausflippen

USA - Unzählige Hundeliebhaber sind sich einig: Viel süßer als ein Dackel - das geht fast gar nicht! Und wenn es sich dann auch noch, wie im Falle des kleinen Jolly Ollies, um einen Minidackel-Welpen handelt, ist endgültig die maximale Niedlichkeit erreicht. Der kleine Vierpfoter sorgt mit einem Einblick in einen Tag seines Hundelebens für Wellen der Begeisterung in den sozialen Medien.

Jolly Ollie begeistert die User auf TikTok. © Montage: TikTok/liljollyollie

Erst seit zwölf Wochen tappst der kleine Hund durchs Leben, wiegt dabei grade mal knapp ein Kilo. Rianna Lotito, sein Frauchen, erkannte sofort, dass ihr Vierpfoter Starpotential hat und richtete ihm ein TikTok-Profil ein.

Schon Video Nummer 3, das Lotito Mitte September postete, ging dabei steil viral! Darin werden die Zuschauer 98 Sekunden lang in das Leben des niedlichen Welpen mitgenommen.

Das damals erst acht Wochen alte Hündchen beweist in der Aufnahme mächtig Energie. Ob beim wilden Spiel oder bei Kuscheleinheiten mit Herrchen und Frauchen - Jolly Ollie scheint sein Hundeleben sehr zu genießen.

Den berühmten Dackelblick hat er schon als Welpe blendend gemeistert, auch, dass er die Couch nur über eine kleine Treppe auf- und absteigen soll, hat er schon verstanden.

Doch nicht nur am manchmal noch unsouveränen Spielspaß zeigt sich, wie viel der Kleine noch lernen muss. Besonders wild wird es, wenn sich sein Frauchen ans Putzen macht ...