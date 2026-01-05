Kleiner Hund wird einfach sich selbst überlassen: "Er ist ein superlieber Kerl"

Köln - Vor einiger Zeit zog mit Hund Kurt ein neuer Bewohner im Tierheim Köln-Dellbrück ein, der seither das Hundehaus unsicher macht. Der kleine Terrier hat gewaltige Hummeln im Hintern.

Der Jack Russell Terrier wurde vermutlich von seinen ehemaligen Besitzern ausgesetzt. © Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie die Kölner Tierretter kürzlich auf ihrer Website informierten, strotzt ihr Schützling nur so vor Energie und macht seiner Rasse damit alle Ehre. Jack Russell Terrier sind nämlich dafür bekannt, eine schier unbändige Power in sich zu tragen, und müssen dementsprechend ausgelastet werden.

Seine Pfleger schätzten Kurt auf ein junges Alter und vermuteten, dass er zwischen 2023 und 2024 geboren wurde. Genau ließ sich das aber nicht sagen, denn der Vierbeiner landete als Fundhund im Tierheim, nachdem er ganz alleine aufgefunden worden war.

"Hat man sich vielleicht seiner 'entledigt', weil man mit seinem Temperament überfordert war?", fragten sich die Tierretter, die Kurt aufnahmen und nun ein neues Zuhause für den "superlieben Kerl" suchen.

Für den Terrier wünschen die Mitarbeiter sich dabei Menschen, die ganz genau wissen, worauf man sich einlässt, wenn man einen Jack Russell adoptiert. "Mister 1000 Volt", wie die Tierretter ihren Schützling scherzhaft nannten, sei nämlich immer in Action und wolle überall dabei sein.