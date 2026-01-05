Schlafendes Mutter-Tochter-Duo fast von Flammen verschlungen - Hündchen wird zum Helden

Fort Pierce (USA) - So etwas würden manche Menschen dann wohl gutes Karma nennen: Nachdem Joi Roberts und Heather Belliveau einst ein Hündchen aus dem Tierheim bei sich aufgenommen hatten, rettete genau dieser Vierpfoter den beiden US-Amerikanerinnen nun wohl das Leben!

Hündchen Wiley wurde zum Helden. © Montage: GoFundMe/Support for an Elderly Woman After Fire

Die Existenz des Mutter-Tochter-Duos aus Fort Pierce (US-Bundesstaat Florida) ist dennoch fast ausgelöscht, denn kurz vor Weihnachten fing ihr Wohnmobil, in dem die beiden zu Hause waren, Feuer - Flammen, die ihnen beinahe auch das Leben gekostet hätten.

"Letzte Nacht verlor meine betagte Schwiegermutter ihr Zuhause durch ein plötzliches und verheerendes Feuer. Alles, was sie besaß – Erinnerungen, Habseligkeiten und der Ort, an dem sie sich am sichersten fühlte –, war innerhalb weniger Minuten verschwunden", erklärte Danielle Roberts über eine auf GoFundMe ins Leben gerufenen Spendenseite.

Die "schnellen Instinkte" ihres Hundes hätten Schlimmeres verhindert. "Wileys Warnung rettete ihr das Leben. Sie konnten sich in letzter Sekunde retten, bevor das Feuer das Haus vollständig erfasste."

Auch Heather und ihre Mutter Joi glauben, dass sie nur durch Wiley noch auf dieser Erde weilen. "Wären es 30 Sekunden später gewesen, ich weiß nicht, ob wir meine Mutter hätten befreien können", sagte die Tochter gegenüber dem lokalen News-Sender WPTV.