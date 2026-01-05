Junger Aussie will nicht länger herumgereicht werden: Findet Samu jetzt sein Glück?

Würzburg - Der hübsche Australian Shepherd "Samu" musste leider aus persönlichen Gründen im Würzburger Tierheim abgegeben werden. Jetzt wird ein neues Zuhause für den etwa eineinhalb Jahre alten Rüden gesucht.

Leider kann Samu im Tierheim nicht artgerecht ausgelastet werden. © Tierschutzverein Würzburg e.V.

Wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims mitteilen, müsse der junge Hund noch einiges lernen, was er für ein schönes Leben benötigt. Auch alleine zu Hause bleiben könne er wahrscheinlich noch nicht. Das könne dann bei Bedarf mit ihm in kleinen Schritten eingeübt werden.

Auch sollte Samu noch beigebracht werden, wie er besser zur Ruhe kommt. Als Hütehund sei er eben sehr aufgeweckt und aktiv. Dementsprechend sei er zurzeit im Tierheim leider auch etwas unterfordert.

Seine neuen Menschen sollten deshalb auch schon Erfahrung im Umgang mit Hütehunden besitzen oder sich zumindest vorab mit Impulskontrolle und, wie eine sinnvolle Auslastung aussehen könnte, beschäftigen.

Hier bieten die Mitarbeiter des Würzburger Tierheims ihre Unterstützung bei offenen Fragen an.