Zwergspitz wurde total verwahrlost im Auto zurückgelassen: Gibt es für ihn ein Happy End?

Frankfurt am Main - Dem etwa zwei Jahre alten Zwergspitz mit dem etwas ungewöhnlichen Namen "Puma" wurde in seiner Vergangenheit wirklich ganz übel mitgespielt, und das sieht man ihm auch (noch) an.

Zum Glück haben sich seine schlechten Erfahrungen nicht auf das freundliche Gemüt des putzigen Zwergspitz ausgewirkt. © Tierschutzverein Frankfurt a.M. und Umgebung von 1841 e.V.

Denn Puma kam laut der Webseite des Frankfurter Tierheims in einem derart verwahrlosten Zustand in die Obhut der Tierpflegerinnen und Tierpfleger, dass man ihm zunächst das extrem verfilzte Fell leider abrasieren musste.

Allerdings wird betont, dass der kleine Kerl schon bald wieder wie ein "richtiger" Zwergspitz aussehen wird.

Das ist schön. Ganz und gar unschön sind dagegen die Umstände, wie Puma ins Tierheim gelangte. So wurde der Hund einfach in einem Auto zurückgelassen - möglicherweise um ihn sterben zu lassen.

Die Behörden stellten das arme Tier dann glücklicherweise sicher und brachten es ins Tierheim. Hier lebt Puma seit ein paar Tagen und hat sich mittlerweile gut erholt. Es habe sich schnell eingelebt und sei ein durch und durch freundlicher und kontaktfreudiger junger Hund, heißt es.

Jetzt sucht man für ihn ein neues Zuhause. Wie zu erwarten, hat man Puma in seinem vorherigen Heim nichts beigebracht. Das Hunde-ABC will er also noch lernen. Seine neuen Menschen sollten also ordentlich Zeit und Geduld mitbringen, um mit ihm daran zu arbeiten.