"Hvladimir" vor Oslo aufgetaucht: Norwegen warnt vor russischem Spionage-Wal!

Mit einem Geschirr um den Hals wurde der Beluga 2019 erstmals vor der Küste Norwegens entdeckt. (Archivbild) © Joergen Ree Wiig/Norwegian Directorate of Fisheries Sea Surveillance Unit/AP/dpa

Ein erstes Mal auffällig wurde der Meeressäuger laut einem Bericht von "CNN" bereits im Jahre 2019, als ein Fischer den Wal im Nordosten Norwegens dabei beobachte, wie er, ausgestattet mit einer Halterung für Kameras samt russischer Inschrift, umherschwamm.

Anhand seiner verspielten Art und seinem Verhalten in der Nähe von Booten wurde schon damals vermutet, dass der Weißwal von Menschen trainiert wurde, erklärte ein Sprecher der Fischereidirektion gegenüber CNN.

Der Beluga sorgte damals auch für Aufsehen in den sozialen Medien, weil er das Handy einer Frau gerettet hatte, nachdem es ihr ins Meer gefallen war.

Derselbe Beluga wurde nun in der Bucht vor der Hauptstadt Oslo erneut dabei gesichtet, wie er Fischerbooten folgte. Die Fischereidirektion sprach deshalb eine Warnung an die Bevölkerung aus, ausreichend Sicherheitsabstand zu dem Tier einzuhalten.

Wie die "New York Post" am Donnerstag berichtete, wurde der Wal in Anlehnung an den russischen Präsidenten Wladimir Putin liebevoll "Hvaldimir" getauft.