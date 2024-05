Felswand am Bodensee wird für seltene Waldrappe zum Paradies

Überlingen - Zwei Waldrapp-Brutpaare kümmern sich in Überlingen am Bodensee seit Ende der vergangenen Woche fürsorglich um ihren Nachwuchs, der wohl Anfang Juni schlüpft.

Waldrappe nisten in einer Felsnische in Überlingen am Bodensee neben Vogel-Attrappen. © Anna-Gabriela Schmalstieg/Waldrapp-Team/dpa

"Ich vermute, dass in den zwei Nestern jeweils drei bis vier Eier liegen", sagte Anne-Gabriela Schmalstieg vom sogenannten Waldrapp-Team am heutigen Montag.

In diesem Jahr werde es keine Eierkontrolle an der Felswand in rund 23 Metern Höhe geben. Somit komme es auch zu keinem Sichten der Eier.

Das Verhalten der beiden Paare weise jedoch eindeutig darauf hin, dass sie sich aktiv mit dem Brüten des Nachwuchses abwechselten.

"Bei einem dritten Paar sollte es in den nächsten Tagen so weit sein, dass sie eigene Eier haben, um die sie sich gemeinsam kümmern können", sagte Schmalstieg.