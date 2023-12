In Silvesternacht: Deshalb suchen Hundehalter mit ihren Tieren den Flughafen auf!

Köln/Bonn - Mit dem Silvesterabend rücken für viele Hundebesitzerinnen und -besitzer auch in diesem Jahr wieder Sorgen näher: Wohin mit dem lärmempfindlichen Tier, wenn geböllert wird?

Aufgrund ihrer hohen Lärmempfindlichkeit ist die Silvesternacht für viele Hunde ein Graus. © Gregor Bauernfeind/dpa

Einige findige Hundehalter sind in den vergangenen Jahren an einen garantiert feuerwerksfreien Ort ausgewichen: den Flughafen Köln/Bonn.

"Im letzten Jahr wurden rund 15 verantwortungsvolle Hundehalterinnen und -halter mit ihren Tieren gezählt", teilte eine Flughafensprecherin mit. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Ein extra "Silvesterangebot" für Tiere gibt es am Kölner Flughafen aber nicht, wie die Sprecherin betonte. Die öffentlichen Bereiche und Wartezonen stehen eben auch an Silvester wie gewohnt zur Verfügung.

Das Mitbringen von Hunden ist dort grundsätzlich erlaubt. Knallerei in näherer Umgebung müssen Fellnase und Herrchen oder Frauchen nicht fürchten: Auf dem gesamten Flughafengelände sind Feuerwerkskörper verboten.

Das gilt an Flughäfen grundsätzlich, also etwa auch in Düsseldorf oder Dortmund.