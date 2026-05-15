Ist es "Timmy"? Toter Buckelwal vor Dänemarks Küste gestrandet

Anholt (Dänemark) - Fast zwei Wochen ist es her, dass Buckelwal "Timmy" in der Nordsee freigelassen wurde. Wegen fehlender Senderdaten wird seitdem wild spekuliert, ob das Tier nun in Freiheit schwimmt oder womöglich bereits tot ist. Hat das Rätselraten nun ein Ende?

Fotos auf Facebook sollen den gestrandeten Wal vor der Küste Dänemarks zeigen. © Screenshot Facebook/OPSLAGSTAVLEN ANHOLT

Vor der Küste nahe der dänischen Insel Anholt ist ein toter Buckelwal gesichtet worden. Das berichtet unter anderem der Sender "TV2 Østjylland". Seitdem wird in dänischen Medien gemutmaßt, ob es sich bei dem Tier womöglich um "Timmy" handle. Auch NEWS5 bestätigte, dass an besagtem Ort tatsächlich ein Wal gestrandet ist.

Ein Zuständiger der Naturschutzbehörde auf der Insel Anholt bestätigte nun gegenüber NEWS5, dass der Wal tot ist.

Der Meeressäuger habe vor allem bei den Inselbewohnern bereits für Aufsehen gesorgt. "Er ist ziemlich groß. Wenn man ihn mit dem Fernglas betrachtet, sieht man, dass er zehn bis 15 Meter lang ist", so Morten Abildstrøm, der als Aufseher bei der Naturbehörde auf Anholt tätig ist.

Auch Bewohner der Insel seien sich sicher: Das gestrandete Tier sei keine Robbe und kein Schweinswal. Laut Abildstrøm liege der Wal etwa 75 Meter vom Ufer entfernt. Auch auf Facebook kursieren Fotos des gestrandeten Wals vor Dänemark.