Jonas Ems dokumentiert schockierende Zustände im Schweinestall: "Absolut abgef*ckt!"

Viel zu eng beisammen und eingepfercht in ein Metallgitter: Die Zustände in dem untersuchten Schweine-Betrieb sind katastrophal. © ANINOVA e.V.

Eingepferchte Tiere, kranke und verletzte Schweine und überall Maden - die Schock-Bilder, die das Recherche-Team aufgenommen hat, wird der Influencer so schnell nicht vergessen können.

Dabei war es vor allem Ems, der sich ein Bild von den realen Zuständen in deutschen Mastbetrieben machen wollte. "Wir haben uns einen Schweine-Betrieb angeschaut, wo Tiere zur Welt kommen und auch gemästet werden - ein sogenanntes geschlossenes System", berichtet Jan Peifer, Vorstandsvorsitzender von ANINOVA.

Zunächst gelangen die Tierschützer und der YouTuber durch eine offene Türe in den Zuchtbereich des Schweinestalls. Hier werden weibliche Tiere in sogenannten Kastenständen gehalten, was nichts "anderes als Käfige sind", so Peifer. Auf diese Weise sollen sich die Säue wenig bewegen, um die Besamung nicht zu gefährden.

Diese Haltungsform steht bei Tierrechtsorganisationen schon seit Jahren in der Kritik und gilt als tierquälerisch. Doch passiert ist bislang wenig. Zwar soll die Praxis in mehr als zehn Jahren verboten werden, doch Peifer weiß: "Es braucht JETZT ein Verbot. Denn die Tiere leiden JETZT."