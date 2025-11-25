"Töten, um zu überleben": Dieses Land will alle wilden Katzen ausmerzen

Neuseeland - Verwilderte Katzen seien "eiskalte Killer" - so lauten die Worte des neuseeländischen Naturschutzministers Tama Potaka (49). Nun geht das Land einen drastischen Schritt und möchte die Samtpfoten gänzlich von der Bildfläche des Inselstaates verschwinden lassen.

Trotz ihrer augenscheinlichen Niedlichkeit, können die ehemaligen Hauskatzen eine echte Bedrohung für viele, kleinere Tiere darstellen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Diesen Plan verkündete der Minister am vergangenen Donnerstag laut CNN in einem Presseinterview. Demnach sollen verwilderte Katzen mit auf die Abschussliste "Raubtierfrei 2050" gesetzt werden.

Diese Liste ist ein Plan der neuseeländischen Regierung, das Land von sämtlichen, invasiven - also eingeschleppten - Raubtieren zu befreien, um somit die einheimischen Tierarten besser schützen zu können. Bis zuletzt standen vor allem Tierarten wie Hermeline, Frettchen, Opossums und Ratten auf der "Todes-Liste".

Laut Potaka sind die Vierbeiner nicht mehr von dem Menschen abhängig und "töten, um zu überleben". Dabei fallen ihnen vor allem Vögel, Fledermäuse und Eidechsen zum Opfer, deren Artbestand dadurch drastisch dezimiert wird.

Über eine genaue Methode, wie die "bösen" Raubtiere bis 2050 beseitigt werden sollen, ist man sich noch uneinig. Eine Option zur Ausmerzung der Katzen seien vergiftete Wurststückchen, eine andere sei ein Apparat, der an einem Baum befestigt wird und Gift versprüht, wenn ein Tier an ihm vorbeiläuft.