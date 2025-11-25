Vorsicht, bissig! Beagle Rico braucht klare Regeln und liebevolle Menschen
Hamburg - Rico ist kein gewöhnlicher Hund: Der braun-weiße Beagle mit schwarzen Abzeichen hat Charakter – und davon jede Menge! Geboren im Oktober 2018, kam er sieben Jahre später ins Hamburger Tierheim, nachdem er aufgrund mehrerer Beißvorfälle behördlich sichergestellt werden musste.
Sein bisheriges Leben scheint ihn gelehrt zu haben, dass er immer seinen Willen bekommt – eine charmante, aber auch herausfordernde Eigenschaft. Deshalb braucht er Menschen, die klare Strukturen setzen und die Verantwortung übernehmen.
In seiner Pflege bei einer Mitarbeiterin des Tierheims zeigt Rico deutlich, was in ihm steckt: Sein Territorium – Haus und Grundstück – verteidigt er gegen Fremde, sowohl Mensch als auch Tier.
Hat er jedoch Vertrauen zu einem Menschen, greift er nicht mehr an. Ricos sozial motiviertes Aggressionsverhalten erfordert eine konsequente Erziehung, heißt es auf der Website des Tierheims.
Wer hier nachlässig wird, merkt schnell: Rico setzt seine Zähne ein, wenn er sich bedroht fühlt. Auch ein fester Rückzugsort ist für ihn unbedingt notwendig, damit er zur Ruhe kommen kann.
Beagle Rico sucht ein neues Zuhause mit klaren Regeln
Doch der Vierbeiner hat auch eine liebenswerte, verspielte Seite. Der aktive Beagle liebt lange Gassirunden - fährt aber auch gerne mal im Auto mit. In seiner Pflege zeigt er Intelligenz und Lernbereitschaft. Typisch Beagle ist er aber auch stur und ungeduldig, äußert seine Stimmung auch gerne durch Bellen und andere Laute.
Für ein Zuhause mit weiteren Hunden gilt: Der Siebenjährige braucht einen selbstbewussten, stabilen Partner, an dem er sich orientieren kann. Kinder im Haushalt sind leider nicht geeignet. Erwachsene mit Geduld, Zeit und klarer Linie sind gefragt.
Die Fellnase sucht vor allem ein Zuhause, in dem sie geistig ausgelastet wird, klare Regeln hat und gleichzeitig geliebt wird.
Wer bereit ist, diesem besonderen Charakter ein neues Leben zu schenken, kann sich mit ausgefüllter Selbstauskunft an [email protected] wenden.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.