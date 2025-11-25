Vorsicht, bissig! Beagle Rico braucht klare Regeln und liebevolle Menschen

Hamburg - Rico ist kein gewöhnlicher Hund : Der braun-weiße Beagle mit schwarzen Abzeichen hat Charakter – und davon jede Menge! Geboren im Oktober 2018, kam er sieben Jahre später ins Hamburger Tierheim, nachdem er aufgrund mehrerer Beißvorfälle behördlich sichergestellt werden musste.

Beagle Rico sucht ein neues Zuhause mit klaren Regeln. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Sein bisheriges Leben scheint ihn gelehrt zu haben, dass er immer seinen Willen bekommt – eine charmante, aber auch herausfordernde Eigenschaft. Deshalb braucht er Menschen, die klare Strukturen setzen und die Verantwortung übernehmen.

In seiner Pflege bei einer Mitarbeiterin des Tierheims zeigt Rico deutlich, was in ihm steckt: Sein Territorium – Haus und Grundstück – verteidigt er gegen Fremde, sowohl Mensch als auch Tier.

Hat er jedoch Vertrauen zu einem Menschen, greift er nicht mehr an. Ricos sozial motiviertes Aggressionsverhalten erfordert eine konsequente Erziehung, heißt es auf der Website des Tierheims.

Wer hier nachlässig wird, merkt schnell: Rico setzt seine Zähne ein, wenn er sich bedroht fühlt. Auch ein fester Rückzugsort ist für ihn unbedingt notwendig, damit er zur Ruhe kommen kann.